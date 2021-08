Det er ein norskregistrert lastebil som har velta ved Stordalsvatnet på E134 i Etne kommune. Ingen andre bilar skal ha vore involvert i ulukka.

Politiet opplyser i kveld at lastebilsjåføren er omkomen. Det var ingen passasjerar.

Pårørande er varsla, skriv politiet i ei pressemelding.

NAUDETATAR PÅ STADEN: Ulukka skal ha skjedd ved Stordalsvatnet på E134. Foto: Grethe Hopland Ravn / Grannar

Politiet fekk melding om ulukka kl. 17.24.

– Politiet har starta undersøkingar på staden. Kriminalteknikarar frå politiet og ulukkesgruppa til Vegvesenet er på veg til staden, seier jurist Erik Engeløkk i Sør-Vest politidistrikt.

Den omkomne var busett i Rogaland, opplyser politiet til NRK.

Vegen vil vera stengt inntil vidare. Alternativ omkøyringsveg er Fv5014 og Fv548 for personbilar.

Tungtransport vart tidlegare anbefalt om å køyra via Bergen eller Stavanger. Vegtrafikksentralen opplyser at det no er mogeleg å køyra mellom Ølen og Røldal via Ropeid og Rv 13 gjennom Suldal.