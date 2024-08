Dødsing på Loftesnesbrui førte til utrykking

Politiet rykka ut etter fleire meldingar om at ein person klatra på Loftesnesbrui i Sogndal, då det var bekymring for at personen ville skade seg sjølv.

– På bakgrunn av dei meldingane tok me kontakt med andre naudetatar, samt Hovudredningssentralen, seier operasjonsleiar Dan Erik Johannessen i Vest politidistrikt.

– Like før me kom fram blei det meld at personen hadde hoppa i elva under brua.

Vedkomande sumde i land då politiet kom fram til staden, og det viste seg at personen dreiv med dødsing – ei populær form for stuping, frå brua.

Politiet oppmodar folk om å varsle politiet dersom dei har tenkt å drive dødsing på offentlege stader.

– Så slepp me unødige utrykkingar og bruk av dei offentlege ressursane. Då kan ein ringe operasjonssentralen i det distriktet kor ein oppheld seg.