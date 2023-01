Dødsårsaka framleis ukjent

Politiet veit framleis ikkje årsaka til dødsulukka på Hoven i Stryn kommune på fredag. Ein mann i 30-åra omkom i ei speedgliderulukke. Til Fjordingen seier politibetjent Jan Tore Sunde at mannen har kome over på motsett side av gondolen Loen Skylift. Han blei seinare funnen på 650 meters høge, om lag 100 meter vest for gondolen.