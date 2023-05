Doddo spår knipen siger

Fleire tusen Brann-supportarar går straks i samla tropp mot Ullevaal Stadion. Blant dei går kulturbyråd Eduardo Doddo Andersen (Ap). – For oss som har vore med og følgt Brann dei siste åra, og opplevd ganske brutale nedturar, er dette heilt vidunderleg, seier han om den sydande stemninga i Oslo-varmen. Han spår at det blir ein jamn cupfinale, men at Brann kan løfta pokalen for første gong på 19 år. – Eg tippar det er drygt 5000 personar her. Det er heilt vilt.