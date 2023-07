Død mann kan knyttes til gammel savnet-sak

Politiet har ved hjelp av tanntekniske undersøkelser fått bekreftet identiteten til personen som ble funnet død i Bjørndalspollen ved Bergen i juni.

Politiadvokat Linn Skaar Sætre sier til NRK at det er en mann i 30-årene.

– Han ble meldt savnet av familien i vinter, sier Sætre.

Det var på bakgrunn av etterforsking i savnet-saken at de fikk bekreftet identiteten.

– Ingenting i savnet-meldingen tilsa at vi skulle lete i dette området, sier politiadvokaten.

Politiet mener at mannen døde i siste halvdel av mai.

De utelukker ikke at avdøde kan ha vært utsatt for en kriminell handling.

Men de skriver også at de ikke har konkrete holdepunkter for at noe kriminelt har skjedd.

De jobber videre med å kartlegge avdødes bevegelser i det aktuelle tidsrommet.