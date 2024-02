Doblar satsinga på bustader i distrikta

I 2023 innførte regjeringa ei ny tilskotsordning for bustadtiltak i distrikta. Mange kommunar var interesserte, og Husbanken fekk 40 søknader. 14 av dei blei valde ut og fekk til saman 8,5 millionar kroner.

I år blir tilskotet til bustadtiltak økt til 21 millionar kroner.

– Det er heilt nødvendig å prøve ut nye tilnærmingar for å få meir bygging og større variasjon i bustadmassen i distrikta. Skal vi nå målet om befolkningsvekst i distrikt-Noreg må vi få bygd fleire bustader i heile Noreg, seier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Husbanken har nå lyst ut tilskotet, med søknadsfrist 1. april. Eit av kriteria for å søke er at kommunen er i sentralitetsklasse 5 eller 6, det vil seie at dei blant dei mindre sentrale kommunane i landet.