Familien Feigum har dei siste seks åra brukt tusenvis av dugnadstimar og mykje pengar på å ruste opp den heilt spesielle plassen mellom fossen og fjorden på Feigum ved Sogndal.

Grenda ligg midtvegs mellom Urnes og Skjolden på sørsida av Lustrafjorden, og her stod bygningane til nedfalls.

Men med kommunal og statleg støtte har sagbruket blitt til sommarkafé, smia og mølla har blitt til lokale attraksjonar.

– Støtta frå Kulturminnefondet har vore svært viktig. Det er kjekt at så mange set pris på og får hjelp igjennom den ordninga, seier eigar Kjell Feigum.

Stor vekst i søkjartala

Dei er ikkje aleine.

Direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet ser at søknadsbunken veks veldig, og at interessa for å ta vare på gamle kulturminne er høgare enn nokon gong.

DJUPT INNE I FJORDEN: Feigum ligg på sørsida av Lustrafjorden, som er ein arm av Sognefjorden.

Hittil i 2021 har Kulturminnefondet motteke 1237 søknader om til saman 355 millionar kroner til ulike bevaringstiltak. Til samanlikning blei det i heile 2020 søkt om 331 millionar kroner.

– Mange av søknadane gjeld til dømes hotell, gardsturisme og annan reiselivsverksemd som tek utgangspunkt i historiske stadar med stor verneverdi.

Han trur at pandemien kan vere ei av årsakene til den store auken.

– Vi ser ikkje vekk ifrå at det kan ha hatt ein effekt, i og med at søknadsmengda veks så mykje som ho faktisk gjer.

SYNER RUNDT: Kjell Feigum (t.h.) vil formidle vidare kunnskapen om gamle handverk. Dottera Anne Merethe Kvalsøren vil gjere Feigum til ein kulturstad. Foto: Geir Bjarte Hjertland / NRK

Finn roa under fossen

På Feigum i Luster førebur familien seg no på ein sommar der det vil kome mange norske turistar til gards.

Bygningane deira ligg under den majestetiske Feigumfossen. I motsetning til før er grenda no tilrettelagt for turisme.

Her kan folk vandre rundt og sjå minne frå den første industrialiseringa – og finne roa med utsikt over Lustrafjorden.

– Kulturminnefondet ønskte gjerne at vi skulle behalde så mykje av materialane som vi kunne i den gamle siloen, sidan den er sagd på saga her nede. Så blei det til ein fin og lun uteplass der vi kan sitje her og sjå utover fjorden.

Det seier dottera i familien, Anne Merethe Kvalsøren. Ho driv eige firma på garden med det klingande namnet «Anne Merethe Kvalsøren Sin Kulturstad i Feiga».

– Det kjekkaste er at folk kjem hit. No kjem det syklistar og det kjem folk båtvegen. Det er blitt eit sentrum på ein måte, kven skulle tru, seier Kvalsøren og smiler.

FIN UTSIKT: Dette er utsikta frå Feigum mot Nes i Luster. Foto: MERETE HUSMO HØIDAL / NRK

Ei krone blir til tre

Medan norske turistar snart vil kome på besøk til Feigum og mange andre stadar som har fått midlar frå Kulturminnefondet, ser Bjørgen at også rikspolitikarane er med på notane.

Stortinget har aldri løyvd så mykje midlar nokosinne til kulturminnevern. Fondet disponerer i år 115 millionar som skal fordelast ut over landet.

Ei gransking frå Menon Economics syner også at ei krone frå fondet utløyser tre og ei halv krone i samla innsats.

Også på Feigum i Luster har tilskotet gjeve ringverknader, ikkje minst til lokalt næringsliv.

– Vi har hatt fantastisk dyktige entreprenørar og handverkarar med oss i arbeidet. Slikt gjer meg stolt, seier Kjell Feigum.

Feigum og Feigefossen Foto: Einar Galde Ekspandér faktaboks På Feigum blei det drive industriproduksjon av reiskap, tremateriale og korn sidan tidleg på 1600-talet.

Med støtte frå Kulturminnefondet har eigarane sett i stand bygningane på staden og driv blant anna sommarkafé i Feigesagi.

Feigefossen danna grunnlaget for næringsdrifta. Den er ein av dei høgste fossefalla i Noreg med eit fritt fall på 229 meter.

Tilskot frå Kulturminnefondet i 2021 Fylke Faste Fartøy og båter Sikringstiltak Fagseminar Rullende og bevegelige Formidling Totalt kulturminner Troms og Finnmark 2 722 000 295 000 197 000 30 000 – 3 244 000 Nordland 2 339 000 205 000 96 000 – 2 640 000 Trøndelag 4 788 000 45 000 80 000 40 000 250 000 21 000 5 224 000 Møre og Romsdal 4 384 000 290 000 – 120 000 – 4 794 000 Vestland 9 222 000 825 000 441 000 180 000 62 000 10 730 000 Rogaland 3 114 000 70 000 46 000 235 000 – 3 465 000 Agder 6 185 000 420 000 77 000 – 6 682 000 Vestfold og Telemark 3 531 000 70 000 106 000 45 000 230 000 3 982 000 Innlandet 10 575 000 447 000 110 000 40 000 30 000 11 202 000 Viken 5 915 000 739 000 190 000 80 000 90 000 7 014 000 Oslo 5 994 000 29 000 – 30 000 6 053 000 Til sammen 58 769 000 2 988 000 1 680 000 335 000 1 145 000 113 000 65 030 000