Dobbelt EM-gull til Fredrik Myrvang

Søndag tok Fredrik Myrvang sitt andre EM-gull på under ei veke under europameisterskapet i benkpress i Frankrike. I både øvingane utstyrsfri og i utstyrsklassen gjekk han av med tittelen europameister i 59-kilosklassen. Med desse resultata har Myrvang, som løftar for Tambarskjelvar IL, til saman fem gull i EM. Han har også eitt VM-gull frå 2022.