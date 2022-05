DN: Skatteetaten tar pant i Kygos gigantvilla og saksøker artisten for 15 millioner kroner

Skatteetaten krever 15 millioner av artisten Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo, for en ubetalt skatteregning i millionklassen, melder Dagens Næringsliv.

I et oppdatert pantedokument for huset, avisen har sett, skriver skatteetaten at artisten ikke har betalt det kan skylder fra en utleggsforretning 11. mai.

Derfor har Skatteetaten valgt å ta pant i den ærverdige villaen fra 1918.

KYGOS VILLA: Kyrre Gørvell-Dahll kjøpte den ærverdige villaen på 1000 kvadratmeter fra 1918, i 2018. Foto: Willy Haraldsen

– Det skyldes en misforståelse og forglemmelse fra vår side. Vår advokat har vært i kontakt med Skatteetaten og vi håper å få ordnet dette så snart som mulig, sier Gørvell-Dahlls stefar og talsperson Jan Magnus Bjordal til Dagens Næringsliv.

Gørvell-Dahll, kjøpte villaen på Hopsneset i Bergen for 41 millioner kroner i 2018. Boligen var da Bergens dyreste noensinne.