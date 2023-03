Disse starter for Brann i kvartfinalen

Søndagens oppgjør for semifinaleplass i norgesmesterskapet i fotball mellom Brann og Sandefjord sparkes i gang klokken 20.00. Disse starter for Brann i kvartfinalen: Mathias Dyngeland, Thore Pedersen, Ruben Kristiansen, Japhet Sery Larsen, David Møller Wolfe, Sivert Heltne Nilsen, Felix Horn Myhre, Mathias Rasmussen, Ole Didrik Blomberg, Bård Finne og Frederik Børsting. For Brann er Ulrik Mathisen og Niklas Castro ute med skader, ellers er troppen fulltallig.