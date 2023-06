Disse partiene ble unge velgere rådet til å stemme på – mener demokratiet mister kontroll

Fyller du 18 år i løpet av året har du stemmerett ved høstens kommune- og fylkestingsvalg.

For mange blir det første møte med en valgurne.

Men hva slags liste du skal putte i urna er vanskelig å ta stilling til.

Dermed kan noen finne på å spørre Snapchat sin «My AI».

«My AI» er en type samtalerobot som er bygget med kunstig intelligens.

Den er laget for å svare på spørsmål og ha samtaler med brukeren.

Hva med å spørre hva slags parti vi skal stemme på?

NRK skrev dette:

«Jeg er student. Hvilket parti burde jeg stemme på som bryr seg om min hverdag»

Svaret kom kjapt tilbake:

Den foreslo Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Foto: Alvilde Flaa / NRK

– Den burde holde seg nøytral

Slike spørsmål burde sosiale medium holde seg for god til å svare på.

Det mener professor og medieforsker ved Universitetet i Oslo, Petter Bae Brandtzæg.

– Den burde holde seg nøytral politisk og ikke foreslå partier. Hvis den skulle gjort det, burde den ramset opp alle partiene. For alle har studentpolitikk, sier han.

Artificial Intelligence/ Kunstig intelligens Ekspander/minimer faktaboks Kunstig intelligens er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsynelatende framstår som intelligent. Man sier ofte at en datamaskin som er i stand til å løse oppgaver uten å få instruksjoner fra et menneske om hvordan den skal gjøre det, har kunstig intelligens. Kilde: https://snl.no/kunstig_intelligens

Det som gjør det ekstra ille, ifølge Bae Brandtzæg, er at mange har tillit til hva roboten svarer.

– Unge har stor tillit og stoler på chatboter. De opplever at de har mye kunnskap, og at kunnskapen er mer objektiv enn kunnskap fra venner og familie, sier han.

Medieforsker og professor Petter Bae Brandtzæg mener det er feil av en chattetjeneste å svare på politiske spørsmål. Foto: Werner Juvik / Werner Juvik

– Det er dette som er skummelt

Professor i kunstig intelligens, Morten Goodwin, deler bekymringene til Brandtzæg.

Han viser til at det er vanskelig å vite hvor informasjonen kommer fram.

NRK spurte for eksempel hvilket parti som hadde best og dårligst miljøpolitikk i Norge.

Den beste, mente «My AI» var MDG og SV. De dårligste var Frp.

Foto: Alvilde Flaa / NRK

Foto: Alvilde Flaa / NRK

– Det er dette som er skummelt med denne type teknologi. Noen sitter hos Snapchat og nærmest bestemmer hva som er riktig og galt svar. Og det er helt utenfor vår demokratiske kontroll, sier han.

I MDG er de glade for at de blir trukket fram som partiet med best miljøpolitikk.

Men de er likevel bekymret, sier partisekretær Torkil Vederhus.

– De har tatt en robot og pakket det inn som om det er et menneske på den andre siden. Det de sier er bare en generert oppsummering basert på all tekst som er skrevet av mennesker før. Og det gjør jo at folk rett og slett blir lurt, av Snapchat, sier han.

Suzanne Aksnes Sogge skal stemme for første gang i høst. Hun mener mange unge ikke tar svarene til Snapchat så alvorlige. Foto: Alvilde Flaa / NRK

– Det kan hjelpe unge

Flere unge som NRK snakket med er ikke like bekymret som både forskere og politikere.

De viser blant annet til at mange snakker med chatboten for gøy.

Og at de ikke tar svarene så seriøst.

Snapchat i Norge Ekspander/minimer faktaboks Snapchat har i dag omtrernt 2,8 millioner brukere i Norge.

Snapchat er den 2. største plattform i antall profiler, etter Facebook, med at 65 % av befolkning over 18 år har en profil.

I målgruppen 18-29 år, er Snapchat det hyppigst brukte sosiale mediet daglig i Norge med 70 % daglig dekning. Kilder: https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q123

Dessuten tror de roboten kan være til hjelp i en uoversiktlig jungel av partiprogram.

– Å bruke Snapchat er valgfritt. Og folk må få bruke informasjonen roboten gir slik de vil. Om man er veldig usikker på parti ved valget, så kan dette være et fint alternativ å spørre, mener Sivert Kleppe (18).

Sivert Kleppe, førstegangsvelger: – Det kan være både positivt at de forenkler svarene. Men jeg tar ikke roboten så veldig seriøst. Han legger til at han ikke tar det roboten sier veldig seriøst. Thomas Brattaule (19), førstegangsvelger: - Det kan hjelpe unge som ikke har stemt før. Jeg er 19 og har aldri stemt før. Dette kan hjelpe meg med å få et innblikk i hvilke partier som står for de sakene som er viktige for meg. Foto: Alvilde Flaa / NRK Suzanne Aksnes Sogge (18), førstegangsvelger: – Mange av vennene mine spør chatboten om alt mulig. Og noen vil kanskje spørre den om hva de skal stemme også. Men de fleste snakker med den for gøy, og tar ikke svarene så seriøst.

Thomas Brattaule (19) mener også det kan være positivt.

– Det kan hjelpe unge som ikke har stemt før. Blant annet med å få et innblikk i hvilke partier som står for de sakene som er viktige for meg, sier han.

Han er opptatt av økonomisk vekst og skole.

Da foreslo «My AI» Høyre eller Arbeiderpartiet.

Ber brukerne rapportere feil

Snapchat skriver i en e-post til NRK at de utvikler chatboten over tid. Og de oppfordrer folk til å rapportere upassende eller feil svar.

De viser også til retningslinjer for My AI», som blant annet sier at de ikke skal knytte seg til det ene eller andre partiet.

Førstegangsvelger Brattaule sier han tidligere har brukt de ulike partiprogrammene for å finne informasjon.

– Men kanskje jeg skal sjekke ut roboten denne gang. Jeg tror uansett ikke «My AI» har like mye troverdighet som for eksempel ChatGPT, sier han.