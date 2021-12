Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Norge er et av de landene i verden med høyest vaksinasjonsdekning. Likevel er det mange som ikke har fått stikket i armen.

I følge ukebrevet til Folkehelseinstituttet var sjansen for innleggelse og død mye høyere for uvaksinerte.

Tallene i grafen over tar utgangspunkt i hele befolkningen på 5,4 mil, selv om vi ikke har startet å vaksinere barn under 12.

Står for 70% av landets uvaksinerte

– Vi har om lag 330.000 voksne som ikke har fått en eneste vaksine, sier Preben Aavitsland, overlege hos Folkehelseinstituttet.

I aldersgruppen 18 - 44 år er det rundt 229.000 uvaksinerte. Det tilsvarer at over en av ti har valgt å ikke vaksinere seg i det hele tatt. Det kan det være flere grunner til, sier overlegen.

BEKYMRET: Overlege i Folkehelseinstituttet er bekymret for de uvaksinerte. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Noen av dem kan ha hatt sykdommen allerede eller være vaksinert i utlandet. Likevel er det ei gruppe vi er bekymret for, forteller han.

Aldersgruppen 18 - 44 har dermed rundt 70 prosent av de uvaksinerte i Norge.

Uungåelig vinterbølge

Preben Aavitsland, overlege hos Folkehelseinstituttet beskriver vaksinasjonsviljen som enestående, men er usikker på hvorfor enkelte lar være.

– Det kan være at de bare somler eller at de ikke føler seg særlig i risiko. Eller at de har det så travelt at de ikke har tid til å stille opp, sier han.

Han forteller at uvaksinerte voksne er opphavet til om lag halvparten av sykehusinnleggelsene for covid-19.

– Dessverre er det en del kommentatorer og folk på sosiale medier som vil gi de uvaksinerte skylda for epidemien og oppblomstringen. Det blir feil. Denne vinterbølgen hadde kommet selv om alle var vaksinert. Vi kunne likevel unngått en del sykehusinnleggelser, sier Aavitsland.

Ifølge ham er det relativt få som har medisinske årsaker til å ikke ta koronavaksinen.

– Det finnes nesten ingen grunner til å ikke vaksinere seg. Det dreier seg om overfølsomhet for noen av innholdsstoffene, noe som er svært sjeldent.

En del av løsningen

Direktør for Helse Bergen, Eivind Hansen, deler bekymringene rundt de uvaksinerte.

– Ser vi på innleggelser, så er 37 prosent ikke vaksinert. Det er et langt større volum enn hvis du ser på populasjonen, og hvor mange som har tatt vaksinen. 25 prosent av de innlagte havner på intensiv. De er svært syke og har lengre, og kritiske opphold på sykehuset, sier han.

Direktøren tok selv tredje dose i denne uken.

– Det gikk helt fint. Det var trygt og godt, sa Hansen rett etter han fikk satt det tredje stikket i armen. Hansen fikk velge, og valgte Moderna.

Ifølge ham tar han vaksinen for både seg selv – og samfunnet.

– Det er en veldig viktig beskyttelse. Vaksine er en del av løsningen og vårt forsvar mot covidsmitte, sier Hansen.

Direktøren er tydelig i sin oppfordring.

– Gjør som meg, ta vaksinen. Det beskytter deg og alle andre.

TREDJE DOSE: Administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

