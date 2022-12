Nå har vi vaska gølvet, og vi har børi ved.

Men har vi husket å skrubbe ventilatoren, og avtale brannmøtepunkt med familien?

Desember er høytid for brann, på kort tid ble det ble det meldt om to dødsbranner i Bergen og Oslo.

– I julen gjør folk mer av alt som er farlig, forteller kommunikasjonsleder hos Bergen brannvesen, Trine Sommerlade.

I den nye NRK-serien «110» som følger brannvesenet i Bergen, kan du se hvor lite som skal til før brannvesenet må rykke ut til relativt uskyldige brannsituasjoner i hjemmet.

Nå deler brannvesenet sine beste tips for en brannsikker vinter.

GODT STEKT PIZZA: Trine Sommerlade er kommunikasjonsleder hos Bergen brannvesen og deler deres beste tips for en brannsikker jul. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Matlaging

I jula bruker vi mye tid på kjøkkenet, og en av hovedårsakene til brannutrykninger til private hjem er branntilløp på komfyren.

– Branner skjer der menneskene er, sier Sommerlade.

Vi lager gjerne julemiddagen under stressende omgivelser, og smultringene bakes i en av de mest stressende tidene.

Kanskje stekes det et par grandiosaer etter et litt seint julebord?

Det handler mest om å være oppmerksom, og være rask med å reagere om noe skulle skje på kjøkkenet.

– Ikke slukk smult med vann for eksempel, sier kommunikasjonssjefen.

STEKT: Hvis du glemmer å skru av stekepanna kan resultatet blir cirka slik. Foto: 110 / NRK

Det kan dessuten være lurt å ta en god julevask av ventilatoren over komfyren. Der samler det seg nemlig rester av fett, og fett brenner godt. Gjennom ventilasjonskanalene kan brannen lettere spre seg til flere rom, og bli vanskeligere å slukke.

I denne episoden av «110» må brannvesenet ta seg inn i en leilighet etter at en ung mann sovnet med komfyren på:

110 Du trenger javascript for å se video.

Gamle, ødelagte julelys

Når mørket senker seg frister det kanskje med lyslenker og julestjerner i hvert rom og vindu.

Mus som har gnagd over ledninger, støpsler som har ligget i en litt fuktig kjeller, eller arvet du kanskje lysene av bestemor som hadde hatt de siden sin egen barndomsjul?

– Gammelt elektrisk utstyr kan være brannfarlig. Sjekk alltid om den elektriske julebelysningen er skadet når du henter den frem fra loft eller kjeller. Da er det på tide å skifte den ut. Branner med elektrisk årsak utgjør nemlig en stor del av brannstatistikken, sier Sommerlade.

Foto: Privat

Når man har sett over julelysene og forsikret seg om at ingen ubudne gjester har forsynt seg av dem, er det også ting man bør unngå når man henger de opp.

– Dette høres ut som en selvfølge, men jeg sier det likevel: Unngå å legge ledningene i knekk over dør- og vinduskarmer – bruk utebelysning ute og innebelysning inne, sier hun.

Mangel på røykvarslere

Den 1. desember hvert år markeres Røykvarslerens dag. Det er dagen for å finne frem gardintrappen og bytte ut batteriet i røykvarsleren.

Ifølge Sommerlade er en velfungerende røykvarsler et av de viktigste tiltakene for å kunne stoppe et branntilløp i en tidlig fase. Den gir deg også muligheten til å komme deg ut i tide.

Men det er ikke bare batteriene som bør sees over.

– Røykvarsleren skal være maks ti år gammel, og helst ikke mer enn åtte, sier Sommerlade.

RØYKVARSLER: Sørg for at røykvarsleren fungerer, og at den ikke er eldre enn ti år. Foto: Sergiy Tryapitsyn / Colourbox

Tall fra 2021 viser nemlig at over 600.000 røykvarslere burde vært byttet ut.

– Røykvarslere redder liv, og vi registrerer at i mange av dødsbranner i Norge har det ikke vært fungerende røykvarsler i boligen, sier hun.

Har du skiftet batteri i røykvarslerene det siste året? Ja Nei Vis resultat

Vedfyring blir til skorsteinsbranner

Når strømprisene stiger, og tallene på gradestokken synker setter mange av oss seg ned foran peisen og fyrer med ved.

– Det har vært en generell økning i skorsteinsbranner i Norge, sier Sommerlade.

Årsaken til skorsteinsbranner er ofte fordi folk fyrer feil og med mye som ikke hører hjemme i vedovnen.

Det kan være melkekartonger, plastemballasje, søppel og annet ræl de har liggende, opplyser Sommerlade.

BRANN I PIPE: Dersom man fyrer med våt ved dannes det tjukk sot i pipa – og den er veldig brennbar. Dette er fra en pipebrann i Bergen tidligere i år. Foto: NRK-tipser

De økte strømprisene har ført til at mange heller vil fyre i vedovnen. Sommerlade er bekymret for at vedmangel fører til at flere fyrer med våt ved.

– Da dannes det tjukk sot i pipa, som igjen kan føre til sotbrann, sier hun.

I tillegg bør man være varsom med hvor man oppbevarer asken: Helst bør asken være i en brennsikker beholder med lokk og plassere denne ute i god avstand til husvegger og brennbare terrassebord.

Levende lys og åpen ild

– Vi er veldig opptatt av å skulle ha det koselig, og tilbringer mer tid hjemme i vintermånedene, sier Sommerlade.

Og bordet dekkes kanskje med stearinlys som gir varme og lys i stuene, men den åpne ilden en stor brannfare i hjemmet.

ÅPEN ILD: Pynt man setter rundt stearinlysene kan fort ta fyr. Foto: To Meek / Scanpix

Vi pynter nemlig stearinlysene våre med kongler og mose og andre tørre saker, gjerne sprayet med fine farger og glitterlakk.

Disse er lettantennelige, og i kombinasjon med stearinlys kan det bli riktig skummelt.

Sommerlade forteller at det alltid er noen som mister hjemmet sitt i julen til brann.

– Men det skal veldig lite til for å gjøre det veldig mye tryggere, forsikrer hun.