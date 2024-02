Direktoratet for eksportkontroll og sanksjonar

Det er vedtatt i statsråd 9. februar at etaten for eksportkontroll og sanksjonar som skal opprettast innan 1. januar 2025 får namnet «Direktoratet for eksportkontroll og sanksjonar» (DEKSA).

Harriet E. Berg, som kjem frå stillinga som ekspedisjonssjef i Utanriksdepartementet, blir direktør i det nye direktoratet for ein periode på to år.

– Avgjerda om å etablere direktoratet og tilsetting av direktør er viktige milepælar i arbeidet til regjeringa for å ruste Noreg til å handtere eit nytt sikkerheitspolitisk landskap, seier utanriksminister Espen Barth Eide.