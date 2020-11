Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag forrige uke utvidet byrådet i Bergen de strenge koronatiltakene med to nye uker, frem til og med søndag 6. desember. I dag ble det klart at tiltakene forlenges ut denne uken, som tidligere planlagt.

– Vi har valgt å ikke gjøre store endringer i forskriften. Den opprettholdes som den er i dag i en uke til, sa helsebyråd Beate Husa (KrF) under pressekonferansen.

Byrådet gjorde likevel to presiseringer på to av punktene i forskriften som har skapt forvirring:

Munnbind: Butikkansatte og lignende trenger ikke bruke munnbind dersom det er iverksatt andre smitteverntiltak som visir, skillevegger og lignende.

Kulturarrangement og hotelldrift: Kulturarrangement hvor det er forhåndssolgt nummererte billetter og gjestene sitter på faste plasser, kan gjennomføres også om det varer lenger enn klokken 22. Hotell trenger heller ikke stenge klokken 22, men alle må stoppe alkoholsalg klokken 21.30.

Det siste døgnet er det registrert 18 nye smittede i Bergen kommune. De smittede er fra 10 til 86 år. Fire har ukjent smittevei og en av dem er importsmitte.

Det glidende snittet de siste syv dagene er nå på 23.

Har testet seg og stiller ikke

Dagens pressekonferansen ledes av helsebyråd Beate Husa (KrF) og medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

– Jeg har forståelse for at innbyggerne er skuffet over at det ikke gjøres oppmykinger, men det er en risiko ved å lempe opp nå, sa Husa.

Byrådsleder Valhammer er i karantene etter å ha testet seg for koronaviruset i helgen. Han er forkjølet og venter på svar på testen.

Desse tiltaka gjeld i Bergen og nabokommunane Ekspandér faktaboks Byrådet i Bergen innførte fyrste veka i november fleire strenge koronatiltak: Det er forbode med meir enn 20 personar på offentlege arrangement. Arrangement utan faste sitteplassar er forbode. Unntaket er gravferder, der det er lov med 50 personar.

Restaurantar, kantiner, kafear, barar og liknande skal stenga seinast klokka 22. Det er skjenkestopp klokka 21.30.

Breiddeidrett og amatørkultur for vaksne over 20 år er forbode.

Symjehallar, idrettshallar og treningssenter må halda stengt.

Regelen om idrettshallar og symjehallar gjeld ikkje organisert trening for barn og unge under 20 år. Arrangement som kampar og turneringar er ikkje lov.

Bingohallar, museum og liknande tilbod er stengt. Bibliotek er stengt for aktivitet og opphald, men det er ope for innlevering og utlåning av bøker.

Butikkar og kjøpesenter må sørga for at dei som er i lokalet kan halda to meters avstand.

Det er påbod om munnbind for både passasjerar og sjåfør i taxi. Tiltaka vart annonsert fredag 6. november, og varar til 23. november. Reglane gjeld i Bergen og nabokommunane Askøy, Øygarden, Osterøy, Bjørnafjorden, Alver, Samnanger og Vaksdal. Til saman har desse kommunane over 400.000 innbyggjarar. Desse tiltaka annonserte byrådet torsdag 5. november: Maksimalt lov å vera fem personar i eigne heimar. Unntak for familiar med fleire enn fem personar og kohortar frå barnehagar og barneskular. Tidlegare var taket på maksimalt ti personar.

Påbod om heimekontor for alle som kan ha det. Tidlegare har det vore anbefalt.

Påbod om digital undervising for høgskular og universitet.

Innføre raudt nivå og heimeskule på vidaregåande skular frå måndag.

Stenge breiddeidrett og fritidsaktivitetar for vaksne. Desse tiltaka gjeld i tillegg til dei som blei presentert fredag 6. november.

Laveste smittetall på seks uker

Det er i gjennomsnitt registrert 24 smittede hver dag i kommunen de siste syv dagene. Dette er det laveste gjennomsnittet på en uke, siden slutten av oktober.

Selv om smittetallene er lave, har det kommet smitte på flere av kommunens sykehjem den siste tiden. I helgen ble det meldt om to dødsfall på Bergen Røde Kors sykehjem.

Totalt har nå 51 personer mistet livet i Bergen på grunn av covid-19. Totalt er det registrert 3843 smittetilfeller siden pandemien startet.

TO DØDE: Bergen Røde Kors sykehjem fikk sine første koronasmittede beboere midt i november. I helgen døde to av dem. Foto: Jørgen Eide / NRK

Helse Bergen melder mandag om seks innlagte pasienter med covid-19 på Haukeland universitetssjukehus. Det er to flere enn dagen før. To personer på sykehuset får intensivbehandling.

Én pasient er innlagt på Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen med covid-19. Pasienten får ikke intensivbehandling.

Vil ha korona-høring

SV vil ha en høring om byrådet i Bergen sin håndtering av koronakrisen, skriver BA. Byrådsleder Roger Valhammer gjorde det klart for SVs Mikkel Grüner at han er helt enig i forslaget om en høring.

Både Grüner og Harald Victor Hove (H) venter fremdeles på mer informasjon om bakgrunnen for innføringen av de strenge koronatiltakene den 6. november.