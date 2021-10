Difor strevar Widerøe med ferieutfarten

– Dette skapte problem for mange av våre passasjerar. Vi beklagar og er verkeleg lei oss, seier kommunikasjonssjef Catharina Solli.

To fly som måtte settast på bakken på grunn av tekniske problem, skulle fredag føre til mange følgefeil og stor frustrasjon for passasjerar.

Trafikken i helga har vore stor sidan haustferien gjekk mot slutten i store deler av landet, medan resten av Noreg har hatt feriestart.

Lista er lang:

Forseinkingar og kanselleringar Widerøe Ekspandér faktaboks Stavanger – Sandefjord: Flyet fekk teknisk feil og ruta måtte kansellerast.

Stavanger – Bergen: Flyet vart to timar forseinka då arbeidstida til ein kabintilsett gjekk ut på tid (på grunn av tidlegare forseinka flyging), og erstattar måtte kallast ut.

Kristiansund: Det vart oppdaga ein bulk på flyet som skulle nyttast i København tidlegare på dagen, som igjen fører til at flyet må få teknisk ettersyn.

Bergen – Trondheim – Bergen: Det oppstod ei teknisk utfordring etter at passasjerane var komne om bord. Flyginga vart kansellert og nytt fly sett opp laurdag.

Aberdeen. Her oppstod det ei forseinking fordi flyet kom seint (på grunn av tidlegare forseinkingar).

Bergen – Bodø – Tromsø. Gjekk halv time forseinka frå Bergen. Årsaka er at selskapet venta på passasjerar som kom med eit anna forseinka fly og at deira bagasje var ytterlegare forseinka.

Sandefjord-Stavanger: Vart kansellert på grunn av flyet som tidlegare hadde fått ein bakkeskade i København. Flyet skulle både vore i Bergen, Sandefjord, Kristiansund og Molde seinare på dagen.

Bergen – Kristiansand: Vart forseinka på grunn av påtroppande besetning som kom inn for seint frå anna flyging.

Haugesund: Kansellert på grunn av teknisk feil på eit fly.

Bergen – Sogndal – Oslo: Teknisk feil og flyet vart kansellert. Passasjerane overført til neste avgang.

Molde: Denne opererast av NoRRA og vart forsinka fordi dei hadde ein teknisk utfordring på eit fly, og vi måtte vente på et erstatningsfly.

Ålesund: Same fly som opererer ruta til Molde.

Heldt på å lage bryllaupskrise

Fleire har merka problema. Forfattar og kokk, Anders Totland, skulle lage maten og spele orgel i kyrkja under bryllaupet til eit venepar.

Då flyet til Bergen frå Kristiansund vart kansellert på grunn av teknisk feil var gode råd dyre.

Totland fekk ordna fly frå Molde i staden for, men når han kom fram dit var også flyet derfrå kraftig utsett.

Vel framme i Bergen, seint på natta, vart løysinga å skaffe seg bil via kjente og køyre den tre timar lange turen til Kvinnherad grytidleg om morgonen.

Totland rakk fram så vidt. Han seier det kanskje var lite gjennomtenkt å reise så seint på ein fredag, med eit viktig oppdrag laurdag.

– Eg starta på kjøkenet, spelte orgel i kyrkja, og gjekk tilbake til kjøkenet. Så fekk eg meg ein skikkeleg bra fest om kvelden, seier Totland.

STRESS: Anders Totland vel framme på kjøkenet i Kvinnherad der han skulle ordne bryllaupsmaten. Foto: Privat

Problem etter pandemien

Selskapet forklarer ein del av problema med pandemien, som har gitt selskapet store utfordringar i tida etterpå.

Flytrafikken var nede. Når landet no er opna att skal mange reise, men verda er ikkje tilbake til normalen.

– Det betyr lengre leveringstid på flydelar enn i ein normalsituasjon. Det igjen gjer at det tek lengre tid enn vanleg å få fly som er inne til teknisk tilsyn, ut på rute igjen, seier Solli.

Selskapet innførte også tilsettingsstopp under pandemien, som gir selskapet problem no.

– Vi har i denne tida mista mange kollegaer som har slutta av naturlege årsaker. No rekrutterer vi igjen og vi har nettopp avslutta kurs for nye kabintilsette.

BEKLAGAR: Catharina Solli, kommunikasjonssjef i Widerøe. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Har leigd inn finsk flyselskap

Frå 1. september har Widerøe leigd inn NoRRa (Finnair sitt regionale flyselskap) for å drifte fire ruter på Vestlandet.

Dette er gjort for å møte behovet for flyreiser medan selskapet trenar opp eige personale som skal ta over etter kvart.

– Vi skulle så gjerne vore forseinkingane forutan. Vi har jobba utan avbrekk for å vareta alle og få alle fram til slutt, avsluttar Solli.

Gjekk bra til slutt

Sjølv var det ein letta, men sliten kokk og organist som rakk fram til bryllaupet i tide.

– Eg er glad for at flyselskapa held oss på bakken når det er teknisk svikt. Alt i alt. Det hadde sjølvsagt vore skikkeleg dumt om kokken og organisten ikkje kom seg til bryllaupet. Når det står på synest ein litt synd i seg sjølv, men slik er livet.