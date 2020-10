Hei,

Eg beklager på det sterkaste at Midthus ikkje har fått hjelp til å fylle ut reiserekningsskjema. Vi har ein bemanna skranke med to tilsette i pasientventearealet i Sentralblokka, og hjelp med reiserekningar er ei av dei prioriterte oppgåvene. Det skulle også Midthus ha fått.



I løpet av veke 43 vil eit nytt, forenkla reiserekningsskjema på to sider erstatte dagens skjema på fire sider, noko vi håper vil gjere utfyllinga av søknadsskjema enklare. Pasientar kan også velje om dei vil søke elektronisk på helsenorge.no, eller på papir. Vi vil halde fram med å rettleie og hjelpe både per telefon, på nett og i skranken på Haukeland.



Vi har også auka kapasiteten på saksbehandling for å sikre at pasientar får pengane sine refundert så raskt som mogleg.



For å ivareta sårbare pasientgrupper har vi hatt dialog med fleire av drosjesentralane om både transport- og faktureringsløysingar. Vi har også hatt direkte kontakt med behandlarar. Vi set stor pris på at vi saman med mange av drosjeselskapa har fått løysingar på plass som sikrar nokon av dei mest sårbare pasientane. Behandlarar og pasientar vil i desse særskilte tilfella vere informert. Status for dei ulike kommunane er tilgjengeleg på nettsidene våre;

helse-bergen.no/pasientreiser

Når det gjeld Midthus vil også han høyre inn under den semja vi har med drosjesentralen i hans område. Vi har i dag vore i kontakt med både pasienten, avdelinga han tilhøyrer og drosjesentralen, og vi vil frå no av dekke reisene hans til Haukeland. Vi er glade for at dette er på plass.

Vennlig hilsen

Ann-Mari Høiland

Avdelingssjef, Avdeling for pasientreiser, Helse Bergen HF