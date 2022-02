– Det er veldig vondt. Men eg pressar bort kjenslene. Eg har ikkje tid til å gråte over dette. Vi må handle.

Hanna Veits (28) frå Luhansk midt i det mykje omtalte i Aust-Ukraina. Ho har budd i Noreg dei siste fire åra. Her jobbar ho som fiolinist og musikklærar.

Me møter henne i Bergen, der ho er busett. Denne dagen har ho snakka med venner som har vakna til drønnet av bomber i hovudstaden Kyiv.

– Dette var utenkeleg i går. Det er forferdeleg at dette har skjedd. I tillegg midt på natta, når det er mørkt og alle søv. Det er ikkje ein vits lenger, seier ho.

– Vi kjem til å vinne

Ho meiner dei siste åtte åra har vist at Ukraina treng militærhjelp frå andre land. At sanksjonar ikkje er nok for å stoppe Russland.

– Dersom ikkje kjem krigen til å komme til dei. Etter oss, er det Polen.

– Dersom du kunne, ville du dratt og kjempa i krigen?

– Ja. Det er heimlandet mitt. Men eg veit ikkje korleis eg skal kjempe. Alt eg kan gjere er å spreie informasjon og støtte hæren.

– Men du ville risikert livet ditt for Ukraina?

– Sjølvsagt. Eg trur ikkje mange ukrainarar ville svart annleis. Vi kjem til å vinne. Det er vårt land. Det russiske imperiet skal kjempast ned.

IKKJE TRYGGE: Hanna Veits trur ikkje vennene og familien hennar er trygge heime i Ukraina. Ho vil at dei skal forlate landet. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Trudde ikkje dei våga

Volodymyr Novosad er leiar for Den ukrainske foreining i Bergen og Hordaland. Han er overraska over det som skjer i heimlandet.

For få dagar sidan sa han til NRK at Russland ikkje ville våge å angripe Ukraina.

Torsdag vakna han opp til bilete av at heile landet er under angrep.

– Kanskje det var planlagt for lenge sidan, eller så blei det avgjort i siste stund. Vi veit ingenting. Men ingen fornuftige menneske trudde at det ville bli krig i stor skala, seier han.

Familien hans bor i Lviv, vest i Ukraina.

For berre seks veker sidan var han sjølv på besøk der.

– Det er forferdelege ting som skjer. Alt arbeid er stoppa. Folk mobiliserer. Dei kan ikkje gjere så veldig mykje. Vi må støtte de unge gutane som kjempar. Vi må bevare roa. Ikkje ha panikk.

OVERRASKA: Leiar Volodymyr Novosad for Den Ukrainske Forening i Bergen og Hordaland er overraska over det som utspelar seg i heimlandet. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Totalt surrealistisk

Olga Kornisevych Mosand er leiar for den ukrainske foreininga i Trondheim. Ho reagerer sterkt på det som skjer i Ukraina no.

– Det er sjokkerande og veldig trist, seier ho.

I går høyrde Mosand på nyheiter frå heimlandet. Der snakka dei om tilfluktsrom, og at ein i Vest-Ukraina skal gjere seg klar for å ta imot flyktningar, fortel ho.

– Det var totalt surrealistisk, og eg kunne ikkje tru at det kom til å skje.

Olga Mosand har tidlegare fortalt om vener og familie som førebudde seg på krig i heimlandet. Foto: NRK

Varslar markering i Bergen og Trondheim

Mosand fortel at ukrainarar ho har snakka med i Noreg i dag er svært prega av invasjonen. Ei ukrainsk jente som bur i Noreg ringde ho og gret medan dei snakka på telefonen, fortel ho.

– Mora hennar hadde ringt ho før meg og bede ho om å kome til Ukraina, fortel Mosand.

– Dei er sjokkerte og gret. Vi må samle oss og støtte kvarandre.

Ho varslar at det kjem til å bli ei markering i byen mot den russiske invasjonen.

– Eg vil dra til Trondheim og samle folk som bur i områda. Vi må vere saman og støtte kvarandre.

Det er varsla demonstrasjonar i Bergen og fleire norske byar dei neste dagane.

Familien vil til Noreg

Mosand har budd i Noreg sidan tidleg på 2000-talet. Ho bur i Børsa utanfor Trondheim, men har familie og vener i Ukraina. Foreldra hennar er pensjonistar og mora skal ha dårleg helse. Mosand beskriv mora som veldig emosjonell no.

– Dei vil kome til Noreg til oss. Men det er vanskeleg for dei å forlate leilegheita si og byen, seier ho.

Vakna til nyheita om at heimlandet vert invadert

– Eg vart sjokkert, seier Taras Pochayivskyy om kva han følte då han vakna og sjekka nyheitene i dag.

Pochayivskyy er frå byen Lviv vest i Ukraina. Han har budd på Stord sidan 2009. Store delar av familien hans bur i Ukraina.

No prøver Pochayivskyy å leve så normalt som råd.

– Sjølv om det kjennest som om kroppen min deler seg i to, seier han.

– Eg tar små pausar på jobb innimellom for å sjekke nyheitene, og for å skrive til familien min at det går bra med meg, og spørje dei om korleis det går i Ukraina.

Taras Pochayivskyy ber folk om å halde hovudet kaldt, og om å vere kritiske til kva dei les om Ukraina i tida framover. Foto: Olav Røli

Åtvarar mot falske nyheiter om krigen

– Det er vanskeleg å kommentere situasjonen. Eg er ein vanleg mann og ikkje nokon politikar. Infoen eg får om krigen er frå vener og media, seier Pochayivskyy.

Han oppfordrar folk om å halde seg rolege sjølv om det er vanskeleg å ikkje bli påverka av det som skjer. Pochayivskyy åtvarar også mot å spreie falske nyheiter om det som skjer i Ukraina framover.

– Det er mykje desinformasjon der ute. Folk må puste roleg. Det er viktig å ikkje spreie panikk, seier han.

Trur ikkje det vil skje, håpar på fredeleg løysning

Mariia Symanko flytta til Finnsnes i Troms for sju år sidan. Ho frå Luhansk-regionen i Aust-Ukraina. Ho har framleis familie i landet. Faren bur i landets nest største by, Kharkiv nordaust i Ukraina.

– Det følast frykteleg. Situasjonen blir dårlegare. Eg trur ikkje på dialog mellom landa og dei som styrer, men eg håpar at situasjonen roar seg, seier ho.

– Korleis følast det å følgje situasjonen frå Noreg?

– Det er ukoseleg å sjå. Vi kan ikkje hjelpe. Eg håper at folk med makt klarer å stabilisere situasjonen mellom Russland og Ukraina på ein roleg måte, seier ho.

– Eg og mange andre har slektningar frå Russland og, så vi snakkar same språk. Det kjennest veldig tragisk.