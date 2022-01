Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Misnøyen blant aktørene i utelivsbransjen har vær stor.

– Situasjonen er ganske heftig. Vi står med én fot i graven, sa Frode Pedersen, gründer av Inside-kjeden til NRK onsdag. Han har flere serveringssteder på Vestlandet.

Siden 15. desember har kranene vært stengt over hele landet. Med nasjonal skjenkestopp har Norge de strengeste reglene i Europa for utelivet.

Pedersen er en av mange næringslivsaktører som de siste ukene har refset regjeringen for det mener er for strenge smitteverntiltak. Også flere rødgrønne ordførere har tatt til orde for å åpne kranene.

Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRK

Pedersen holder nå bare ett serveringssted åpent.

– Alle reservene vi hadde før koronapandemien har blitt spist opp. Det vi tjente i høst har blitt brukt opp til å betale gjelden vi fikk under krisen. Det er ikke mange dagene før vi er nødt til å stenge dørene permanent flere steder.

Men nå kommer næringsministeren med krisetrøst i et forsøk å lette stemningen. Det gjorde han i Bergen, der flere bergenske næringslivsaktører som har gått i bresjen for et nasjonalt opprop mot nedstengningen av bransjen.

Får penger raskere

Ministeren lover nå at bedrifter skal få utbetalt kompensasjon for tapte inntekter i januar.

I utgangspunktet skulle pengene utbetales først i mars, men flere bedrifter står nå i likviditetskrise.

– Jeg håper dette vil bidra til å holde hjulene i gang på flere bedrifter, sier næringsministeren.

I tillegg lyttet han til innspill fra næringsaktørene.

VIL LYTTE: Næringsminister Jan Christian Vestre (A) noterte innspill fra utelivsbransjen ved en kaffekopp og et tomt vinglass i Bergen. Foto: Tony Ågotnes / NRK

Krever full kompensasjon

Frode Hellebø, driftsleder ved Zachariasbryggen, et populært utested i Bergen, venter med den store jubelen. Han forteller om «katastrofetall» i bedriften.

– Vi tar ingen gleder på forskudd, men det er alfa og omega at det skjer noe raskt, sier han.

Han mener det bør gis full kompensasjon så lenge det er skjenkestopp, noe det ikke gis i dag. Hellebø har forsøk å holde åpnet med servering av alkoholfritt øl.

TØFT: Frode Hellebø, driftsleder ved Zachariasbryggen, mener de burde fått full kompensasjon. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

– Vi prøvde en lørdag vi vanligvis omsetter for 1,5 millioner kroner. Da solgte vi for to tusen kroner. De skulle kalt det nedstengingen og gitt oss full kompensasjon. De har løpt fra ansvaret, sier han.

Krever fortsatt at skjenkestopp oppheves

Sølvi Rolland, eier og teatersjef ved Ole Bull Scene i Bergen, er fornøyd med at pengene kommer tidligere på konto. Men hun mener fortsatt at skjenkestopp må oppheves.

– Vi skal overleve dette, men det blir færre ansatte og mindre penger til produksjon. Det går utover hele mangfoldet i Bergen, som vil ta lang tid å bygge opp igjen, sier hun.

VIL OPPHEVE SKJENKESTOPP: Sølvi Rolland, eier og teatersjef ved Ole Bull Scene ønsker fortsatt at full skjenkestopp oppheves. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Hun sier situasjonen er vanskelig for folk, og frykter at folk slutter i bransjen.

– Det er mange andre verktøyer som kunne ha blitt brukt, om det er sjenkning til klokken 21.00 eller 00.00. Det er krise, så de må åpne helst i går, sier Rolland.

Pedersen i Inside-gruppen er også fornøyd med løfte om raskere penger, men mener at det fortsatt er for vanskelig å drive serveringssted.

Han håper flere ordninger kommer på plass.

– Det kommer til nytte, men jeg håper ministeren tar med seg det vi diskuterer og at vi gjerne får utsatt arbeidsgiveravgiften som forfaller om noen dager, sier han.

POSITIV: Frode Pedersen i Inside-gruppen er fornøyd med at når får raskere penger fra kompensasjonsordningen, men ønsker fortsatt flere støttetiltak. Foto: Tony Ågotnes / NRK