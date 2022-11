Dette kan vere løysinga på «app-jungelen» for elbileigarane

Liv Kari Eskeland, Høgre

– Det er fleire forhold som tilseier at det må vera mogleg å bruke betalingskort på ladestasjonar. Så har det nok til no også vore ulike årsaker til at dei enkelte operatørane har velta å nytte app-baserte løysingar. Vi vil vente på konklusjonen vår til vi har hatt høgring og dessutan har gått gjennom Statsråden sitt svarbrev.

Vi ynskjer sjølvsagt at ladeinfrastrukturen skal bli så tilgjengeleg som mogleg for flest mogleg. Vi gjennom merknadene våre drøfte dei forholda du her tek opp, og ynskjer ikkje å førehandsprosedyrar dette før vi har fått den informasjonen dei ulike aktørane sit på, i fall det er forhold vi i dag ikkje har full oversikt over.

Erling Sande, Sp

– Vi har lenge meint at det er viktig å få til ei forenkling når det gjeld betalingsløysingar for dei som brukar ladestasjonane. Og dette vil vere mellom dei tema som regjeringa sin ladestrategi tek opp. Den kjem i løpet av kort tid, så då får vi ei ryddig handsaming av spørsmålet.

Det er ikkje vanleg at slike reguleringar vert avgjort gjennom representantforslag i Stortinget. Men eg registrerer at SV på lik linje med Sp ønskjer ei forenkling på dette området. Målet må vere at kundane opplever lyn- og hurtiglading som enkel, føreseieleg og tilgjengeleg.

Mona Fagerås, SV

– Ladesystemet for elbilar i dag er eit totalt kaos. Skal du lade bilen din på ein ladestasjon, er det minst 15 appar du må ta omsyn til, med ulike reglar og betalingsmåtar. Det skulle berre mangle at dette vart enklare.

I dag melder mange forbrukarar at betaling for hurtiglading er for vanskeleg. Forbrukaren blir kasta ut i ein app-jungel, der ein må opprette ein haug med kundeforhold. Skal vi nå målet om at alle nye personbilar og lette varebilar skal vere utsleppsfrie i 2025, så må vi gjere det enklare å bruke elbil på alle måtar.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforeining

– Vi er glad for at Stortinget har diskutert saka denne veka, og vi er spent på kva regjeringa seier om dette i ladestrategien sin. Vi forventar at politikarane påbyr kortbetaling på nye hurtigladarar, med ein frist for ettermontering på eksisterande ladarar.

Altfor lenge har fokuset til ladeselskapa vore å låse elbilistane til eigne kundeforhold. No er det på tide å lytte til forbrukarane. Heile 80 prosent svarer i ei undersøking gjennomført av Elbilforeningen at dei ønskjer å kunne betale med betalingskort direkte på ladaren. Det kan ein gjere enkelt med å tæppe kortet eller mobilen når ein betaler.