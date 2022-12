Dette gler vi oss over i 2022 – trass alt

Eit lyspunkt var feiringa av myndigheitsdagen til prinsesse Ingrid Alexandra. I talen la ho for dagen ein veldig klokskap, som gir meg håp for dagens unge. Ho var så reflektert og open, men samstundes tydeleg på dei store utfordringane framover, at ho imponerte meg.

Det eg gruar meg til i 2023, er at det dessverre ikkje ser ut til at lidingane for det ukrainske folket tek slutt med det første. Her må det visast internasjonal klokskap. Her heime gruar eg meg for om fleire får økonomiske vanskar som følgje av dyrtid og renteauke. Det er viktig at folk har arbeid å gå til, og klarar å få kvardagen til å gå opp.