En ti uker gammel valp blir funnet etterlatt alene, utendørs i Øygarden.

Den har kuttskader på brystet og i ryggen. Og trenger behandling, raskt.

Bare én måned tidligere har eieren hentet valpen fra en oppdretter.

Selv om mannen i 30-årene har hatt utfordringer med psykiatri og rus i årevis, får han ta med seg hunden.

Når valpen blir funnet, er mannen selv tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus.

Politiet mener han utsatte valpen for volden natten før den ble funnet. Men saken blir henlagt på grunn av tvil om tilregnelighet.

Saken er ikke unik. Det er heller ikke utfallet.

Få straffes for vold mot kjæledyr

Politiadvokat Inger Helen Stenevik i dyreenheten i Vest politidistrikt har hatt flere grove voldssaker mot kjæledyr på sitt bord.

Men de færreste sakene ender med dom.

På under to år har fem grove voldssaker mot kjæledyr blitt henlagt på grunn av tvil om tilregnelighet.

Hun mener at det burde bli vanskeligere å få lov til å ha kjæledyr.

– Jeg synes det er et stort paradoks at personer som er så syke at de ikke vurderes som strafferettslig tilregnelig, så enkelt kan ha eller skaffe seg dyr.

VIL HA STENGSLER: Politiadvokat Inger Helen Stenevik jobber i enheten mot dyrekriminalitet i Vest politidistrikt. Hun etterlyser flere stengsler for å få lov å skaffe seg kjæledyr i Norge. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Bør fanges opp tidligere

For to år siden ble en blandingshund funnet med 26 kuttskader.

Hunden hadde blitt hugd flere steder på kroppen med en øks.

– Den bodde hos en ustabil eier, som hevdet at han hadde skadd hunden i en forsvarshandling, forklarer hun.

Mannen ble ikke trodd. Straffesaken ble likevel henlagt på grunn av tvil om tilregnelighet.

Det samme ble utfallet da en mann i 40-årene med psykiske utfordringer i fjor fikk tildelt en katt av omsorgspersonell som trøst.

Få dager senere drepte han katten.

Den ble funnet på trappen utenfor huset hans. Eieren innrømmet handlingen, men husker ikke selv hvordan han gjorde det.

– Man burde i større grad klart å fange opp personer som ikke skulle hatt dyr på et tidligere tidspunkt, før dyrene må lide, sier Stenevik.

SKADD: Politiet fikk melding om en blandingshund som var blitt utsatt for kuttskader i januar 2020. Eieren ble ikke dømt, men eieren fikk forbud mot dyrehold. ØKS: Politiet rykket ut til en leilighet og fant en skadd hund. Den hadde blitt påført 26 kuttskader.

Mattilsynet: Urealistisk

Seksjonssjef Torunn Knævelsrud for dyrevelferd i Mattilsynet mener det er urealistisk å innføre flere hindre for å få dyreansvar i Norge.

– Jeg ser ikke for meg at man gjennom lovverket kan hindre folk å ha dyr, hvis ikke de har vist seg fullstendig uegnet til det, sier hun.

Mattilsynet har sammen med domstolene myndighet til å frata personer dyreansvar. Men det skjer ikke så ofte.

Totalt fikk 27 dyreholdere forbud mot å ha kjæledyr i 2020.

– Det er ikke noe mål for oss å gi aktivitetsforbud. Vi begynner med det tiltaket som er minst inngripende, som forhåpentligvis gir den effekten vi er ute etter, sier hun.

Bør innføre flere krav

Leder Siri Martinsen i dyrervernorganisasjonen NOAH mener også at det burde bli vanskeligere å få lov å ha kjæledyr.

– Det er for lett å skaffe seg familiedyr. Det er behov for bedre regler for det ansvaret det innebærer å dyr, sier hun.

Dyrevernsorganisasjonen har selv anmeldt mange saker om grov mishandling av kjæledyr, som har blitt henlagt på grunn av tvil om tilregnelighet.

I flere av sakene har personen fortsatt fått lov til å ha dyr i etterkant.

– Mattilsynet bør i større grad bruke anledningen de har til å frata folk retten til å ha dyr, mener hun.

FOR LETT: Leder Siri Martinsen i dyrevernsorganisasjonen NOAH mener at det er for lett å skaffe seg kjæledyr i Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB