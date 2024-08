Brann har ankommet Almaty i Kasakhstan, omtrent 30 mil unna Kina, for å spille den østligste Europa-kampen for et norsk lag noensinne.

Det er også en en av tidenes lengste borteturer for et norsk lag i en tellende kamp.

Den lange flyturen til Sentral-Asia er gjennomført med et innleid fly for ekstra komfort.

Her skal de møte Astana til avgjørende kamp i Serieliga-kvalifiseringen. Brann leder 2–0 fra det første oppgjøret. Vinner de sammenlagt er de i ligaspillet av Serieligaen.

På dette markedet i Almaty kan du blant annet få kjøpt nøtter. Minnesmerke i Almaty fra Tsjernobyl-ulykken. Ifølge The Astana Times var over 30 000 kasakhstanere med å rydde opp etter ulykken. Dette bildet er fra en av byens T-banestasjoner.

Michelin-kokk for å unngå magesjau

Et kjapt Google-søk om kasakhstanske mattradisjoner viser at hestekjøtt og sau er hyppig brukt på det kasakhstanske kjøkken.

Istedenfor å nyte den lokale maten har Brann tatt med seg Michelin-kokken Christopher Haatuft.

– Vi har med egen kokk for å sikre at maten blir behandlet på en god måte, sier daglig leder i Brann, Christian Kalvenes.

Cristopher Haatuft plukker ut råvarene Brann-spillerne skal tygge på under oppholdet. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Kokken eier og driver restauranten Lysverket i Bergen. Han står for maten som blir tilberedt på hotellet til Brann-spillerne.

– Alt fungerer veldig fint på hotellet. Jeg bare passer på at ting blir gjort ordentlig. Det blir ingen eksotiske krydder på kyllingfileten, sier Haatuft.

Brann spillerne får neppe servert hverken hestebiff eller fårikål.

– Jeg er ikke her for å vise frem norsk eller kasakhstansk matkultur. Det er viktig å tenke på at jeg er på jobb for Brann, sier kokken.

Omtrent 5 millioner for fly og hotell

Brann har valgt å investere for å være best mulig rustet til å gå videre i Serieligaen. Til Kasakhstan leide de blant annet et eget fly. Prisen? I underkant av 4 millioner kroner.

– Vi har hatt et litt mer komfortabelt fly enn vi pleier å ha. Vi håper det skal føre til at spillerne har bedre ben når de kommer frem, både nå og når vi drar tilbake, sier Kalvenes.

Christian Kalvenes forteller at flyturen var behagelig. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Laget har også tatt seg inn på det dyreste og beste hotellet i Almaty. Hotellet er blant annet er utstyrt med spa. Kalvenes at prisen for hotellet er mellom en halv og hel million kroner.

– Det er ikke tiden for å spare, vi må være godt forberedt til denne kampen, sier han.

Om Brann går videre etter oppgjøret mot Astana er de sikret omtrent 37 millioner kroner i utbetalinger fra det europeiske fotballforbundet. I tillegg kommer andre inntekter, som billettinntekter.

En av kostnadene til den dyre reisen er flyet Brann har chartret til å ta dem frem og tilbake. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Blir fulgt av politi

På flyplassen ble rødtrøyene møtt av en lokal fikser som var innhentet på forhånd. De hadde også med seg en fikser på flyet.

Spillerne har fått beskjed om å holde seg på hotellet. Kalvenes forklarer at det er fordi de skal ha fokus på kampen og ikke på sightseeing.

– Vi bor på et stort flott hotell hvor de kan bevege seg fritt, sier Kalvenes.

Når spillerne først skal ut fra hotellet, for eksempel til trening eller kamp, vil de ikke dra alene.

– Vi skal ha politieskorte når vi er ute og reiser, sier han.

Det var smil å spore hos Brann-spillerne Ruben Kristiansen, Mathias Dyngeland og Fredrik Pallesen Knudsen etter landing i Almaty. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Allerede forrige uke sendte Brann ned en fortropp for å sørge for at alt var på plass før spillerne ankom.

– Vi prøver å redusere tilfeldighetene mest mulig, forteller Brann-sjefen.

Krig fører til lengre reisevei

Mellom Bergen og Almaty er det omtrent 5000 km i luftlinje. Flyturen er enda lengre.

Tirsdag klokken 09.00 lettet flyvemaskinen med Branns mannskap og støtteapparat av fra Flesland og satte kursen mot Almaty.

Reisen startet med privatfly fra Bergen. Flyet måtte unngå Russland og Ukraina på grunn av krig og sanksjoner. I Trabzon i Tyrkia måtte de fylle drivstoff. Etter ni timer og elleve minutter var Brann-laget framme i Almaty.

Den lange reisen var ifølge Kalvenes behagelig. Flyturen var ventet å vare i ti timer, men landet omtrent 45 minutter før tiden på flyplassen i Almaty.

– Det var positivt, sier han.