– Om nokon endar med å gå til streik no, så forstår eg det ikkje.

Det seier Arne Sven Steinheim og tek seg ein slurk av kaffikoppen i kantina i Petal AS.

Han er tillitsvalt i den vesle bedrifta i Vik, som er ein kommune med 2500 innbyggjarar.

Her er dei avhengige av ferje for å kome seg over fjorden, samt at ikkje snø og uvêr stengjer Vikafjellet.

Frå fabrikklokala i sognebygda lagar dei skreddarsydde metallfasadar til offentlege bygg i heile landet.

Herfrå verkar årets lønsforhandlingar langt unna. Søndag vart det brot i forhandlingane i frontfaget, og i dag startar den tvungne meklinga mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Også for Parat er det brot i forhandlingane.

Bedriftseigar Arnstein Grindedal håper forhandlingane ikkje endar med streik. Dei treng at produksjonen går som normalt.

Samstundes forstår han godt dei tilsette, for utgiftene til mat, straum, drivstoff og ei venta renteheving pressar lommeboka meir og meir.

– Vi forstår godt at dei tilsette må ha nokre kroner ekstra også. Det er ikkje vanskeleg å forstå kravet deira, seier Grindedal.

Ventar mange meklingar

Men om stemninga mellom sjefane og dei tilsette i Petal er god, så er det harde tak mellom partane i arbeidslivet sentralt.

Forbundsleiar i Fellesforbundet Jørn Eggum har tidlegare vore klar på at betre økonomi er det viktigaste for medlemmene deira no.

– Folk skal få meir igjen i lommeboka, seier han.

FORHANDLING: Her leverte leiar i Fellesforbundet Jørn Eggum krava til Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Forhandlingane enda seinare i brot og no er saka til mekling. Foto: Tore Tollersrud / NRK

NHO og Norsk Industri har på si side sagt at bedriftene må ha råd til å takle lønsauken, utan at det går utover veksten og talet på tilsette.

I år er det forbundsvis hovudoppgjer, og Riksmeklaren forventar mange meklingar, truleg rundt 100.

– Eg forventar ein travel vår, seier riksmeklar Mats Wilhelm Ruland.

Han trur økonomi kan bli eit vanskeleg tema i år.

Avhengige av kvarandre

I kantina i Vik drikk sjefane og dei tilsette kaffi og et lunsjpakkane sine i lag. Sjølv om meir løn er viktig, er det andre saker som engasjerer meir rundt bordet.

Straumrekninga er det doble av fjoråret. I tillegg har pandemien prega bedrifta kraftig.

GLØYMT: Bedriftseigarane i Vik føler at industrien har blitt gløymt og at også dei burde få meir statleg støtte i ei vanskeleg tid. – Det hadde vore til god hjelp om det var ordningar som kunne ta ned utgiftene, seier Eivind Midlang i Petal. Foto: Astrid Solheim Korsvoll / NRK

Alle råvarene fabrikken treng for å lage produkta sine har nemleg stige enormt i pris. Og verre kan det bli. I tillegg veit dei at det kan gå mot råvaremangel.

Dersom alt dette kollapsar, kan konsekvensen bli at bedrifta må stenge dørene.

Men sjefane peiker likevel på det som kan verke som eit paradoks: Prisauken på råvarer er på 20–100 prosent, medan det i lønsforhandlingane er snakk om ein auke på 2–3 prosent.

– Vi forstår at dei tilsette ønskjer ein auke i lønna, og så blir det opp til oss å tene det inn att, seier Arnstein Grindedal.

Arne Sven Steinheim tillitsvalt i Petal, håpar forbunda snart blir samde.

– Vi nektar i alle fall å streike! Seier han og ler.

Samstundes har fagforeininga hans Fellesforbundet kome med tydelege krav:

– Vi er så klart spente. Det er viktig at vi får behalde kjøpekrafta og litt til. Men vi må også ta omsyn til bedrifta, for om vi ikkje har dei, så har vi ikkje arbeid, legg han til.

Men trass i utfordringane, Petal har fleire lyspunkt. Ordrebøkene er fulle, varelageret er rekordhøgt og bedrifta planlegg å bygge seg ny fabrikk.

Null kroner i kassa før oppgjeret

Virke, som er handels- og tenestenæringa sin hovudorganisasjon, er blant dei som er bekymra framfor årets forhandlingar. Pandemien har prega bransjen kraftig, og mange bedrifter har teke opp nye lån.

KAN BLI TØFT: Virke trur årets lønsoppgjer kan bli vanskeleg. Nokre av krava som motparten kjem med, kan koste dyrt. – Vi i Virke vil ikkje vere med på et oppgjer som effektivt setter kroken på døra for ein del verksemder, seier Ivar Horneland Kristensen, administrerande direktør i Virke. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

4. april startar forhandlingane med motparten LO- forbundet Handel og Kontor (HK).

– Ein del verksemder kjem til forhandlingsbordet med null kroner i kassen. I tillegg har dei betydeleg gjeld, seier Ivar Horneland Kristensen, administrerande direktør i Virke.