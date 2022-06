Det nye akvariet i Bergen skal hete O: – Et stort problem

I går lanserte prosjektet Nye Akvariet sitt nye navn. Det ble Verdenshavsenteret O.

– O for oksygen, opphavet, opplevelsene, oppdagelsene, optimismen og oss, sa administrerende direktør Aslak Sverdrup da navnet ble presentert.

O er tenkt plassert på Dokken i framtiden, ikke langt fra Nordnes, der det kjente Akvariet i Bergen i dag ligger.

Akvariet har lenge hatt behov for større lokaler.

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet samlokaliseres trolig også på Dokken, men dette er ikke avgjort ennå.

Prosjektet Nye Akvariet har nå altså fått navnet Verdenshavsenteret O.

Det nye navnet var et av 3500 forslag i en nasjonal konkurranse.

Juryen, som blant annet besto av Guri Melby og Ingebrigt Steen Jensen, kom frem til at O var det beste alternativet.

Under et døgn etter at navnet ble kjent, er flere uenige i juryens vurdering.

– Et stort problem for samfunnet

Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Thor Øivind Jensen, har tidligere skrevet en kronikk i Aftenposten om at «vage tullenavn» på offentlige og private virksomheter florer.

– For meg høres det ut som navnet O inngår i den trenden der bedrifter bruker navn som ikke betyr noe, for å få frihet til å kunne gjøre mye forskjellig, sier han.

Jensen mener likevel det er sjansespill å frakoble navnet fra det en i utgangspunktet driver med.

– Det er også en bevegelse vekk fra det forholdsvis ærlige og redelige der et navn sier noe om hva en driver med. For eksempel fra Statoil, som sa noe om en stat som drev med olje, til Equinor.

Han legger til at slike nye og intetsigende navn fremmedgjør forbrukerne.

– Det er et stort problem for forbrukerne og for samfunnet, sier Jensen.

KJENT: Akvariet i Bergen vil fortsette å hete det samme så lenge det ligger på Nordnes. Men i fremtiden vil det nye akvariet være del av Verdenshavsenteret O. Foto: Akvariet

Frykter for besøkstallene

En annen som reagerer på navnet er Jens Kihl, kulturredaktør i Bergens Tidende.

I en kommentar i BT skriver han at Akvariet, som er en av de sterkeste merkevarene til Bergen, i framtiden blir «redusert til null. Eller O.»

Til NRK sier Kihl at han håper navnebyttet ikke får konsekvenser for besøkstallene til Verdenshavsenteret med det nye akvariet.

– Men jeg blir ikke overrasket om det om noen år bare blir hetende Verdenshavsenteret dersom markedsavdelingen gir opp å fronte navnet O, sier han.

IKKE IMPONERT: Jens Kihl frykter turister ikke vil finne frem når de skal besøke de bergenske pingvinene. Foto: Tsion Bruk / NRK

– Bare en lyd

Han legger til at han tror det er vanskelig å skape en identitet rundt et navn som er såpass uforståelig.

– Jeg tror ikke du kan kreve at den jevne turisten skal lære seg hele visjonen for nye O. En O kan stå for hva som helst. Det er bare en lyd, sier Kihl.

Han trekker frem at et så kort navn heller ikke fungerer i søkemotor eller som nettadresse.

FÅR NYTT HJEM: Pingvinene i Bergen skal i fremtiden flytte til O. Foto: Akvariet i Bergen

Likevel forstår han argumentene for et navnebytte.

– Slik jeg forstår det nye konseptet skal de gjøre mer enn å bare vise frem fisk bak et glass. Men det nye navnet burde jo kunne fortelle hva vi skal få oppleve og lære, sier.

Vy og Oslo Met

Kihl har tidligere også vært kritisk til andre navnebytter som Oslo Met og Vy.

I 2019 byttet NSB navn til Vy. En endring som kostet rundt 280 millioner kroner. I etterkant stupte de på en omdømmemåling. Selskapet som gjennomførte målingen kalte det tidenes omdømmefall basert på et navneskifte.

Oslo Met, som før het Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), fikk også mye negativ oppmerksomhet da de byttet navn.

På Vestlandet byttet kraftselskapet BKK, som en gang het Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap, navn i fjor. Valget falt på Eviny, som ble kalt for et tullenavn av medieviter Maria Glambek.

– Skal skape noe helt annet

Administrerende direktør for Akvariet, Aslak Sverdrup, satt også i juryen som valgte navnet.

– Vi setter pris på debatt og engasjement, og dette hadde vi forventet, sier han.

Aslak Sverdrup, Administrerende direktør for O Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Han sier at Akvariet skal være på Nordnes i mange år til, og skal ikke skifte navn så lenge det befinner seg der.

– Vi skal ikke flytte fra Nordnes til Dokken og skape det samme som vi har gjort. Vi skal skape noe helt annet, som har betydelig større viktighet for jorda vår og byen vår. Derfor trenger det å vurderes et helt annet navn, og da har vi kommet fram til dette ut fra 3500 forslag, sier han.

Han sier at eventuelt ønske om oppmerksomhet og debatt ikke var årsaken til navnevalget.

– Det er en fantastisk beskrivelse av det vi skal jobbe med, og reflekterer mange assosiasjoner og former til havet, sier han.