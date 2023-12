Det går mot kvit jul mange stadar i landet

Onsdag gjekk Meteorologisk institutt ut med farevarsel for vindkast på oransje nivå for delar av Sørvestlandet.

Det blir eit skikkeleg ruskevêr torsdag, som mange stadar i Sør-Noreg kjem som snø. Snødumpen kjem til å halde seg gjennom julehelga.

– Den nedbøren som kjem torsdag og fredag blir nok liggande, seier statsmeteorolog Marit Berger.

Allereie tysdag gjekk meteorologisk ut med gult farevarsel for snøfokk i fjellet i Sør-Noreg torsdag. Onsdag vart varselet oppgradert til eit eige snøvarsel fleire stadar på Vestlandet.

Lokalt kan det kome 20–40 centimeter.

Onsdag kom det eit snøvarsel for torsdag i store delar av Sør-Noreg. Lokalt kan det kome 20–40 centimeter med snø. Foto: Varsom.no

Planlegg du juleferien på fjellet eller litt inn i landet så får du snø.

– Det er eit kraftig lågtrykk som skal passere i sør dei neste par dagane. Då kjem det ein god del snø i samband med lågtrykket.

Det finst likevel eit tydeleg verskilje mellom ytre og indre strok, ettersom temperaturen vil variere ein god del i ulike delar av Sør-Noreg.

Særleg nord for Stadt er det ganske sikkert at mykje av nedbøren vil kome som snø, ettersom det er meldt kjøligare ver her og nordvestleg vindretning.

I ytre strøk på Vestlandet eller i kystnære strøk i Sør-Noreg så vil det truleg kome mest som regn.

Meteorologane åtvarar mot vindkast på opp mot 40 meter per sekund i sørlege delar av Vestlandet.

Slik blir julehelga

Få dagar før jula byrjar «på ordentleg», ser prognosane slik ut.

Austlandet: Det blir snø torsdag, det same litt utover på fredag. Men i Østfold og Vestfold vil mykje av nedbøren kome som regn. Oslo vil truleg få nedbøren som snø, men det kan bli litt plussgrader utover på fredagen. Etter kvart kan det også bli ein del vind på Austlandet, særleg første del av fredagen. Rolegare ver inn mot helga, laurdagen kan det bli litt sol og ganske bra ver.

Vestlandet: Etter den ruskete torsdagen er det meldt rolegare ver fredag og laurdag. Fallande temperaturar. Truleg bygevêr i ytre strok. Nytt lågtrykk innover på julaftan og litt høgare temperaturar. Framleis vil det kome som snø litt inn i landet og opp i høgda. Bergen får truleg regn på julaftan.

Midt-Noreg: Nordvestleg vindretning og byer. På kysten kan det kome regn. Vanskeleg å seie nøyaktig kor skiljet går mellom regn og snø og kor mykje som blir liggande. Trondheim får truleg ein del snø julehelga.

Nord-Noreg: Generelt ganske roleg ver og lite nedbør julehelga. Kan bli opplett fleire stadar. Lite vind. Litt snø enkelte stadar.

Det er tradisjonelt kvit jul i Røros. Det blir det også i år, både her og fleire andre stadar. Foto: Ragnhild Synnøve Bjerkan

Tenk gjennom reisedag

Meteorologane seier det er lurt å ikkje legge ut på dei lengste reisene torsdag, ettersom det er varsla uver fleire stadar. Særleg gjeld dette fjellovergangane.

Kombinasjonen av snø og vind gir snøfokk. Slik det ser ut no vil fleire av fjellovergangane truleg måtte stenge eller innføre kolonnekøyring.

Torsdag kan det bli kolonnekøyring og stengde vegar på fjellovergangane. Biletet er frå tidlegare kolonnekøyring over E134 Haukelifjell. Foto: Olav Røli / NRK

Både fredag og laurdag ser betre ut med tanke på køyring.

I romjula er det førebels usikkert kva dag som er best å reise på, men andre og tredje juledag ser ganske bra ut i Sør-Noreg, ifølge meteorologen.

I Nord-Noreg kan det også bli litt vekslande ver i romjula.

Torsdag neste veke er truleg ikkje den beste dagen å reise på, ifølge meteorologen, men her kan prognosane endre seg dei neste dagane.