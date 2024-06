Ved Tveitevannet i Bergen har Minde skole aktivitetsdag.

Førsteklassingene Lovis Svensson Vollset og Melissa Zamil Al-Aama forteller om overgangen fra barnehagen til skolen.

– Det var ganske greit, men den første dagen var jeg litt flau, sier Lovis.

– Jeg synes det var litt skummelt, for jeg var veldig vant til å være i barnehagen, sier Melissa.

Da de startet på skolen kjente de nesten bare hverandre. Etter ett år har de lært å forstå bokstaver og skrive med ord.

Leking har de også fortsatt med. Det er verken for lite eller for mye:

– Akkurat passe, sier de.

For lite lek

Men det er ikke alle enige i.

Tirsdag mottok kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) sluttrapporten «Klasserommets praksisformer 20 år etter. En evaluering av seksårsreformen».

Et av hovedfunnene var at det er for lite lek i skolen.

Seksårsreformen ble innført i 1997 av Gro Harlem Brundtlands tredje regjering. I 2018 bestemte Stortinget at den skulle evalueres.

Seksårsreformen Ekspander/minimer faktaboks Reform 97 var en grunnskolereform som ble iverksatt av regjeringen Brundtland III, under daværende utdanningsminister Gudmund Hernes (Ap).

var en grunnskolereform som ble iverksatt av regjeringen Brundtland III, under daværende utdanningsminister Gudmund Hernes (Ap). Alder for skolestart ble senket fra syv til seks år .

. Grunnskolen ble utvidet fra ni til 10 år .

. Bakgrunnen var at man ville gi alle barn et likeverdig pedagogisk skoleforberedende tilbud uavhengig av bosted og sosioøkonomisk bakgrunn.

uavhengig av bosted og sosioøkonomisk bakgrunn. Med reformen trådte et nytt læreplanverk i kraft. Leken hadde en sentral plass i læreplanen for småskoletrinnet, og skulle være utgangspunkt for elevenes læring.

hadde en sentral plass i læreplanen for småskoletrinnet, og skulle være utgangspunkt for elevenes læring. Reformen trådte i kraft i august 1997 .

. I 2018 vedtok Stortinget, etter forslag fra KrF at reformen skulle evalueres . OsloMet har siden 2020 gjennomført evalueringen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, gjennom flere delrapporter og en sluttrapport.

vedtok Stortinget, etter forslag fra KrF at reformen skulle . OsloMet har siden 2020 gjennomført evalueringen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, gjennom flere delrapporter og en sluttrapport. Kravet til oppdraget var blant annet å styrke kunnskapsgrunnlaget om de yngste elevene , og hvordan de ivaretas i skolen, med mål om å innrette skolen til å bedre ivareta elevenes behov.

, og hvordan de ivaretas i skolen, med mål om å innrette skolen til å bedre ivareta elevenes behov. Datagrunnlaget består av 15 førsteklasser og åtte andreklasser fra åtte forskjellige skoler i åtte ulike kommuner. Kilde: regjeringen.no

27 år med seksåringer i klasserommet

Siden 2020 har forskere ved Oslo Met intervjuet og observert elever, lærere, skoleledere og skoleeiere fra åtte ulike skoler i landet.

Rapporten viser at det er stor variasjon i hvor mye barna får leke. Dagens klasserom er mer lærerstyrt, enn ved innføringen av seksårsreformen.

– Evalueringen viser at det er for lite lek i skolen i dag, sammenlignet med intensjonen i seksårsreformen og hva forskningen sier om hvordan barn best lærer, sier professor Elisabeth Bjørnestad.

Hun presenterte og overleverte rapporten i Kunnskapsdepartementet tirsdag.

Elisabeth Bjørnestad er professor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Oslo Met. Foto: OsloMet

Et forslag om lekbasert læring i barnehagene er oppe til vurdering, men flere reagerer sterkt og mener det må skrotes.

– Bekymringsfylt

Bjørnestad påpeker at de yngste elevene opplever læring, utvikling, trivsel og motivasjon gjennom lek.

Rapporten viser at det er observert lite høytlesning i førsteklasse. Dette mener forskerne er bekymringsfullt.

«Noen klasserom har gjennomgående mye lekinspirerte aktiviteter. I andre klasserom er leken nesten helt fraværende, både som lek i seg selv og som inngang til læring. I de fleste observerte klasserommene er det lite lekemateriell framme, og mange har lite plass.»

Ifølge evalueringen brukes det mye tid på opplæring i språk og bokstaver.

Men flere lærere uttrykker bekymring for at bokstavinnlæringen tar tid fra andre aktiviteter.

«Noen lærere problematiserer at det er et større fokus på lesing enn på matematikk.»

Økt fokus på lek

Ved Minde skole merker de at mer lek har falt i god smak både hos elever og lærere. Leken har tilsynelatende ikke gått utover læringen:

– Det er heller sånn at leken styrker og fremmer læring, sier Erik løland, avdelingsleder for 1.-4. trinn.

Erik Løland forteller at de etterstreber mer læring gjennom lek på Minde skole. Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

Skolen har hatt spesielt fokus på leking blant de yngste, men kan bli enda flinkere til å drive lekebasert læring for de eldre, forteller Løland.

Det synes 4.-klassingene Emiil Berg-Pettersen og Emilie Sofie Magnussen-Hovdenes er en god idé:

– Vi vil ha mer leking, sier Emiil.

Fjerdeklassingene Emilie og Emiil synes det hadde vært gøy med mer lek. Emiil liker å spille slåball og fotball i friminuttene, men synes ikke de får nok lek. Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

Flere lærere og ledere i skolen mener leken er under sterkt press.

– Lærere og ledere over hele landet har gjort sitt ytterste for å skape rom for leken. De kjemper ofte imot et system og en kultur som ikke ser verdien av lek. Nå må det snus, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Ann Mari Milo Lorentzen.

Ann Mari Milo Lorentzen følger evalueringen på vegne av Utdanningsforbundet. Foto: Harald Åker / Harald Åker

Foreslår heldagsskole

Nordtun trekker frem forslaget om heldagsskole for 1. og 2. trinn som særlig interessant, og noe regjeringen langt på vei allerede støtter.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) er positiv til tiltakene som er foreslått. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Dette er noe jeg helt klart vil se nærmere på, uttalte hun under fremleggelsen.

Tross noen bekymringspunkt, er hovedinntrykket til forskerne at de fleste førsteklassinger har det bra på skolen.

«..Førsteklassingene selv er gjennomgående positive når de snakker om å begynne på skolen, og de aller fleste vil heller gå på skolen enn i barnehagen. De forteller at skolestarten har vært gøy og spennende, og at det er gøy å lære.»

I rapporten kommer forskerne med en rekke forslag til regjeringen, som du kan se lenger nede i saken.

Vil ha mer lekbasert læring

Tone Ljøkelsøy startet som lærer i 1997 da seksårsreformen kom, og husker godt at det var fokus på at seksåringene skulle få leke.

– Lek betyr ikke at det ikke er noe læring.

Ljøkelsøy mener at lek er utrolig viktig i skolen. Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

I dag underviser hun 1. klasse på Minde skole, og trekker lek inn i læringen så ofte hun kan.

Å leke butikk kan for eksempel være en god måte å lære matematikk, mener hun. Men leken er vel så viktig for det sosiale som det faglige.

– Vi har sosiallek. Vi skal ikke bare utdanne dem, men vi skal danne dem også. Leken er et veldig viktig premiss der.

Melissa og Asta liker å leke butikk eller familie på skolen. Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

Asta Fjeld Gaarder går i 1. klasse og har lært både det ene og det andre siste året.

– Vi har lært å lese og å regne. Også har vi lært å trøste hverandre. Også har vi lært å være turvenner. At vi skal passe på turvennen vår, forteller hun.

Forskernes anbefalinger Ekspander/minimer faktaboks To pedagoger per klasse over 15 barn på førstetrinn

per klasse over 15 barn på førstetrinn Økt kompetanse på begynneropplæring i grunnutdanning

på begynneropplæring i grunnutdanning Gjeninnføring av lærerspesialist for begynneropplæring

for begynneropplæring Inkludering av andre profesjoner

Styrking av veiledning og mentorordning

Bedre samarbeid mellom barnehage og skole

mellom barnehage og skole Tilgang til egnede arealer, rom og materiell er viktige rammebetingelser for lekinspirert pedagogikk

er viktige rammebetingelser for Øke lærernes handlingsrom

Innføring av heldagsskole på første- og andretrinn

Økt vekt på utvikling av leseglede

Erfaringsdeling om skriving

om skriving Variert bokstavinnlæring

Lek og variasjon i arbeidsmåter

i arbeidsmåter Økt vekt på et faglig variert matematikkfag

Opprettholde arbeidet med å utnytte ulike elevstrategier og varierte arbeidsmetoder

og Økt vekt på matematikkfaget i førsteklasse

i førsteklasse Utvikle veiledere for arbeidet med de yngste

Statlig støtte til utviklingen av kommunenes skoleeierskap

til utviklingen av kommunenes skoleeierskap Styrke rekruttering av stabile og kompetente lærere

av stabile og kompetente lærere Kompetanseløft for begynneropplæring