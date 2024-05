Det blir ikke butikkstreik

Det ble ja-flertall i uravstemningen blant medlemmene til Handel og kontor. Det melder fagforeningen selv.

Dermed blir det ingen butikkstreik.

Lokalt i Vestland er det blitt meldt om stor misnøye om lønnsavtalen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke, og det var i forkant av avstemningen ventet at samtlige medlemmer ville si nei til avtalen.

For Landsoverenskomsten var det 61 prosent som stemte ja, mot 39 prosent nei-stemmer. Kontoroverenskomsten endte med 53 prosent som stemte ja, mot 46 prosent som stemte nei. I Lederoverenskomsten var det 51 prosent på ja, mot 48 prosent som stemte nei.

Valgdeltakelsen endte på under 50 prosent på landsbasis for Landsoverenskomsten. 50 prosent av den totale medlemsmassen måtte avlegge stemmer for at et nei-flertall ville blitt godkjent. Men slik ble det altså ikke.

Avtalen innebærer et generelt lønnstillegg på 4 kroner i timen til alle, og en økning i minstelønnssatsene.