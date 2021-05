Desse sa ja på kanten – men talet på bryllaup fortset å stupe

– Vi er vande med høgder. Nokon av gjestane var nok litt meir engstelege, smiler Kirsti Møller Bruland.

I mai sa ho og Nils-Sander Øygard ja til kvarandre – 425 meter over fjorden.

Familie og nære venner var dei einaste som fekk vitne den spektakulære vigselen, heilt ute på kanten.

Bryllaupet, som vart heldt på Rauum gard i Luster, har blitt omtalt i ei rekke lokalaviser.

– Vi hadde ikkje forventa så mykje merksemd, ler Kirsti.

I fjor var det berre 16.200 vigsler i Noreg. Førre gong det var så få som gifta seg i Noreg var i 1927.

Men då fanst det berre 2,7 millionar nordmenn.

– Kanskje neste år i staden for

– Mange av dei utsette bryllaup kan kanskje gjennomførast neste år i staden for, sa Ane Margrete Tømmerås i SSB då ho presenterte tala i 2020.

Førebels viser statistikken at ho neppe får rett i det.

I første kvartal av 2021 var det 29 prosent som søkte om å gifte seg målt mot same periode i fjor.

Det viser tal frå Skatteetaten. Alle par som skal gifte seg må fyrst søke om prøveattest på deira nettsider. Desse attestane er gyldige i fire månader.

NTB har gjort ein sjekkrunde hos landets bispedøme som viser den same tendensen: epidemien er framleis ein realitet og korrigeringa av «etterslepet» frå i fjor let vente på seg.

Utandørs aukast talet frå 20 til 30

27. mai vart trinn to av gjenopninga sett i verk i store deler av landet.

På private samkomer som ikkje skjer i private heimar, hagar og hytter aukar talet på gjester innandørs frå 10 til 20 personar. Utandørs aukast talet frå 20 til 30.

– Vi ser at tal på sjukehusinnleggingar går ned og at tal på vaksineringar går etter planen. Regjeringa meiner derfor at vi kan gå vidare med gjenopninga, forklarte Erna Solberg.

OPNAR LITT: 27. mai vart trinn to av gjenopninga sett i verk i store deler av landet. Foto: Terje Pedersen

Gjennomsnittsalderen for dei som gifter seg aukar stadig. I fjor var snittalderen for menn 35,5 år og 33,1 år for kvinner. For 40 år sidan var nygifte nesten ti år yngre.

Statistikken gjorde eit hopp i fjor, som kan tyde på at særleg unge valde å utsette bryllaupet. Medan eldre par valde å skalere ned.

Vil sjå starten på ein bryllaups-boom

– Eg trur fleire byrjar å sjå lyset i enden av tunnelen, seier Heidi Huse Myrmo, grunnleggjar av Bryllupshjelperen.

For deira del har talet på inngåtte ekteskap gått opp 5 prosent i mai i år, samanlikna med normalåret 2019.

– Det blir enda ein annleis sesong, men med vaksinering og lettingar, så ser vi at aktiviteten i bryllaupsmarknaden aukar.

Ho legg til:

– Spesielt utover hausten trur eg vi vil sjå starten på ein bryllaups-boom.