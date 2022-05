– Man opplever at nesen ser større ut fordi det som er nærmest linsen virker større enn det er, mens det som er lenger unna blir mindre, sier fotograf Åshild Tveit Ramsden hos Fotograf Reimers Atelier i Bergen.

Nå har en forskergruppe målt effekten. De tok bilder av 30 deltakere for så å sammenligne resultatet.

Bakgrunnen for studien er at et økende antall pasienter tar med seg selfier til konsultasjoner med plastikkirurger.

Rapporten publisert i tidsskriftet Plastic and Reconstructive Surgery bekrefter at linsen på frontkameraet på mobilen din forvrenger ansiktets utseende.

Lengre og bredere nese

Det ble tatt to selfier med iPhone XR, og ett portrettbilde med speilreflekskamera. Bildet som ble tatt med kamera ble brukt som standarden, altså «det riktige bildet».

Neselengden var i gjennomsnitt 6,4 prosent lengre på 30 cm-selfiene og 4,3 prosent lengre på 45 cm-selfiene.

Nesen oppfattes også som bredere siden resten av ansiktet blir smalere.

Studien er tidligere omtalt på forskning.no.

Årsaken til at ansiktet blir forvrengt er at frontkameraet i en smarttelefon har en kraftig vidvinkel. Det er i tillegg kort avstand fra kameraet til personen som tar selfien.

Begge disse tingene bidrar til at nesen, som er nærmest kamera, virker større enn den er. Det fører også til at avstanden fra underleppen til haken krymper.

De to bildene til venstre er tatt med frontkameraet til på en iPhone, mens det bildet til høyre er tatt med speilrefleks kamera. Foto: Tsion Bruk / Benjamin Dyrdal / NRK

Virkeligheten blir forvridd

Åshild Tveit Ramsden har lang erfaring med portrettfotograf. Hun forklarer at selfiekameraet har vidvinkellinse for å få med store deler av kroppen, selv om objektet står nær kameraet.

– For å ta bilder som tilsvarer virkeligheten, bør man sette mobilen på selvutløser, gå et stykke unna kameraet, og zoome inn, sier hun.

Selfier og kroppsbilde

Det har vært mye forskning og debatt om selfier og hvordan bruken av sosiale medier påvirker selvbildet.

Tidligere studier viser også en sammenheng mellom selfier og negativt kroppsbilde hos ungdom. Mange unge opplever også press for å endre utseendet.

Og selfies kan altså være et dårlig utgangspunkt for å diskutere endring av utseendet med en plastikk-kirurg.

– Influensere har et ansvar

– Det er jo negativt at barn og unges psykisk helse påvirkes på denne måten, sier Isaac Elstad Røssnes.

Han er fungerende leder i Press – Redd Barna Ungdom.

Organisasjonen står bak prisen Gullbarbie, en «verstingpris» til influensere organisasjonen mener fremmer usunne kroppsidealer, seksualisering og utdaterte kjønnsroller.

Røssnes mener likevel at markedsføringen av kosmetisk kirurgi og sosiale medier som fremmer bruken av filter er et større problem enn kameraer som gjør nesen litt bredere.

– Man begynner å sammenligne sitt eget utseende med andres. Det kan føre til kroppsmisnøye og et ønske om å endre eget utseende, sier Røssnes.