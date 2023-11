Denne «bjelken» skal gjere sjåførane tryggare

– Vi køyrer forbi ulykkesstaden dagleg. Så eg tenkjer på det heile tida, seier Marit Engeset, som har vore bussjåfør i 20 år.

For tre år sidan mista ho ein kollega i ei ulykke der to liv gjekk tapt. Kollisjonen var særs kraftig, og båe køyretøya fekk store skadar.

– Dersom tryggleiken i bussane hadde vore betre, så er det ikkje sikkert at konsekvensane hadde vore så store, seier ho.

Tre dagar etter ulykka, vart det kjent at to menneske hadde omkomme. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Nytt tryggleikskrav

I oktober innførte regjeringa strengare tryggleikskrav for buss.

Ein ny bjelke, plassert horisontalt i front skal gi økt tryggleik for sjåføren. Alle nye bussar som vert registrert etter denne datoen må oppfylle dette kravet.

Kravet har vert kjempa for i fleire år og vert rekna som eit framskritt for betre busstryggleik. Men for mange er det ikkje godt nok.

– Det er på ingen måte trygt nok, sånn som det er no, seier Johan Birkelund.

Han køyrer buss i Førde, og mellom Førde og Bergen, og har gjort det i 20 år.

Sidan 2010 har ti bussjåførar døydd i trafikkulykker, ifølgje Statens vegvesen. Men Birkelund er ikkje redd for å døy sjølv.

– Viss eg hadde tenkt dei tankane, trur eg at eg burde funne meg noko anna å gjere.

Han meiner at busstryggleik framleis får for lite merksemd.

– Den nye bjelken har vore eit ønske lenge, og no har dei endeleg fått det til. Det viser kor lågt busstryggleik for sjåførane vert prioritert.

Bussjåførar har ein større sjanse for å verte skada i ei ulykke enn passasjerane, ifølgje Transportøkonomisk institutt. Foto: Ada Helen Ingebretsen / NRK

Ikkje tilbakeverkande kraft

Ein buss har levetid på rundt 10 år, og fordi kravet ikkje har tilbakeverkande kraft så det vil ta fleire år før alle bussane har den nye «bjelken».

Marit Engeset fortel at det etter ulykka har vore mykje snakk om tryggleiken til bussjåførar.

– Dei nye tiltaka vil forbetre tryggleiken, men det vil ikkje påverke oss enda.

Marit Engeset er glad for krava på vegner av dei yngre sjåførane som kjem etter ho. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Strengare enn resten av Europa

Det nye kravet gjer at regelverket i Noreg er strengare enn i resten av Europa.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård seier at eit felles regelverk hadde vore det beste.

– Vi har gitt Statens vegvesen i oppdrag å jobbe for betre regelverk i Europa og å vurdere betre nasjonale krav, seier han.

Statsråden reknar med at det vil ta eitt år før det kjem fleire innskjerpingar.

For å innføre fleire krav må Statens vegvesen gjere fleire undersøkingar, forklarar Asbjørn Steinar Hagerupsen, som er sjefingeniør i Statens vegvesen.

– Vi må også sjå på totalvurderinga, til døme korleis det kan påverke motgåande køyretøy.