Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I hvert eneste glass med Pfizer-vaksine er det seks godkjente doser.

Men i Bergen har vaksinasjonsstedene klart å få mer ut av hvert eneste glass. Her trekkes det i gjennomsnitt ut 6,8 vaksinedoser.

Det betyr at nesten 4.000 mennesker som ellers ikke ville fått en dose, har fått en dose.

– Jeg tror at dette er noe man blir bedre og bedre på etter hvert som man har vaksinert mange, sier helsebyråd Beate Husa (KrF).

Krever mye erfaring

Totalt har 84.324 bergensere fått det første stikket av koronavaksinen, viser oversikt fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Noen av disse har fått vaksinen raskere enn beregnet, fordi hver eneste dråpe blitt utnyttet i vaksineglassene.

Den syvende dosen kalles en «off label»-dose, og praksisen må godkjennes av en lege.

Å få ut den syvende dosen krever mye erfaring. Det er nemlig ikke slik at man kan ta litt fra et hetteglass og litt fra et annet.

– En lege skal sikre at dette er en like god, fullverdig dose som alle de andre dosene. Vi er veldig stolte av våre medarbeidere som klarer å trekke ut så mange doser.

Hun understreker at det er seks doser som er godkjent. Hvis en ikke klarer å trekke ut flere, betyr det ikke at en ikke har gjort en god nok jobb.

STOLT: Helsebyråd Beate Husa (KrF) er stolt over medarbeidere som har klart å trekke ut flere doser fra vaksineglassene enn det som er godkjent. Foto: Marit Hommedal / NTB

FHI: Viktig å unngå for liten dose

Overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI), er glad for at det settes flere doser.

Han forteller at det alltid er en viss overfylling i glassene, for at det ikke skal bli for lite.

– Dette oppdaget nok flere kommuner samtidig da de så at det var en liten rest, sier han.

FHI har ikke oversikt over hvor mange som henter ut mer enn seks dose fra hetteglassene. Bodø kommune er imidlertid en av dem.

I FHI sin vaksinasjonsveileder står det at man ikke skal blande sammen overflødig vaksine fra flere hetteglass.

Berg understreker likevel at det er viktig å unngå at personer får for liten dose.

– Vi er redde for at det ikke skal gis fullstendig doser, og at man kan få mennesker som ikke blir tilstrekkelig beskyttet.

FHI har fått meldinger om ulike personer som hadde fått for liten vaksinedose. Da måtte man starte vaksinasjonen av disse på nytt, fordi man er usikker på i hvor stor grad de er beskyttet.

REDD: Overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) er redd for at det ikke skal gis fullstendig doser, og at man kan få mennesker som ikke blir tilstrekkelig beskyttet. Foto: Torstein Bøe

– Må være sikker

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket understreker også viktigheten av å gi store nok vaksinedoser til befolkningen.

– Hvis man får ut flere doser av glasset, må man være sikker på at alle vaksinerte får en full dose som er 0,3 ml.

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) godkjente 8. januar i år at Pfizer sin koronavaksine inneholder seks doser i hvert hetteglass.

Tidligere var det kun fem doser som var godkjent.

– Det er dette vi er ute etter, nemlig å få vaksinert flest mulig med de vaksineglassene man får, sier Madsen.

Mye skal stemme samtidig om man skal klare å få ut mer enn seks doser.

– Man må ha riktige nåler, kanyler og sprøyter. Alt må stemme om man skal få til dette her.

Fordi det trengs mye øving for å få det til, vil ikke Madsen anbefale metoden til legekontorer eller helsestasjoner.

MÅ VÆRE SIKKER: Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at det er viktig å gi store nok vaksinedoser til befolkningen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Trygge på den syvende dosen

Husa understreker at kommunen ikke gjør noe galt, og at praksisen er godkjent av Folkehelseinstituttet.

Metoden gjør at stadig flere bergensere får dosen sin tidligere enn de ville fått ellers.

– Bergenserne kan være helt trygge på at dette er en akkurat like god dose som de vanlige dosene, sier hun.

FØRSTE STIKK: Totalt har 84.324 bergensere fått det første stikket av koronavaksinen, viser oversikt fra FHI. Foto: NRK