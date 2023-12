Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Svært glatte veier og trafikkulykker: Mange reiser hjem 2. juledag, og det meldes om svært glatte veier og flere trafikkulykker - særlig i Vest-Norge. Trafikkoperatør i Statens vegvesen, Hans Are Dahl, advarer om økt fare og oppfordrer folk til å kjøre forsiktig.

Mange reiser hjem 2. juledag, og det meldes om svært glatte veier og flere trafikkulykker - særlig i Vest-Norge. Trafikkoperatør i Statens vegvesen, Hans Are Dahl, advarer om økt fare og oppfordrer folk til å kjøre forsiktig. Trafikkhendelser: Flere ulykker er rapportert. Vær oppmerksom og beregn ekstra tid ved reising.

Flere ulykker er rapportert. Vær oppmerksom og beregn ekstra tid ved reising. Flytrafikk: Foreløpig ser det ut til å gå greit i flytrafikken, med noen små forsinkelser på Oslo Lufthavn og Flesland i Bergen.

Foreløpig ser det ut til å gå greit i flytrafikken, med noen små forsinkelser på Oslo Lufthavn og Flesland i Bergen. Værmelding og farevarsler: Meteorologene varsler mye snø flere steder i landet de neste 24 timene. Gult farevarsel for Nordfjord, Møre og Romsdal, og sør i Trøndelag. Lokalt vanskelige kjøreforhold, snøfokk i fjellet, og sterke vindkast er ventet, spesielt i Rogaland og Vestland der vindkastene er lokalt venta å ligge mellom 33 og 42 meter i sekundet. Folk oppfordres til å følge værmeldinger nøye de neste dagene.

– Det er nok en del som skal på jobb i morgen, noe som gjør at en del velger å reise hjem i dag. Det sier Hans Are Dahl, som er trafikkoperatør i Statens vegvesen.

Han forteller at trafikanter særlig må være obs i ettermiddag og på kvelden.

– Vi vil nok se at folk begynner å trekke hjemover fra 13-tiden på de store hovedvegene. Det kan være smart å sjekke værmeldingen for det området du skal kjøre i.

– Beregn god tid og ta det pent. Det er ingen grunn for å stresse hjem, sier Dahl.

«Litt vind og fokksnø i veien. Bruk nødblink for synlighet», skriver Birgitte Sørheim på Facebook-gruppa «Varsler for rv. 7 Hardangervidda». Hun kjørte der ved 13-tiden. Foto: Birgitte Sørheim

Svært glatt mange steder

Ved 12-tiden tirsdag begynte det å renne inn med meldinger om ulykker på landets veger, de fleste på Vestlandet.

En bil med fire personer har kjørt utfor veien ved Hjørungvåg i Hareid, melder politiet i 14-tiden. Det er vinterforhold og glatt på stedet, opplyser Jens Dahl i politiet. Han oppfordrer trafikanter til å kjøre rolig.

På E39 i Fitjar kjørte en bil utfor veien i formiddag og traff en lyktestolpe. Politiet opplyste at det var svært glatt i området. Det skal ikke være snakk om alvorlige personskader.

To biler var involvert i et trafikkuhell ved Børkje i Sveio i 12-tiden. Den ene bilen havnet på taket. Ingen skal være skadd.

– Det er svært glatt på stedet og trafikken går sakte, skrev politiet på X.

På E39 ved Litleneset rett øst for Ålhus i Sunnfjord kjørte en bil i grøfta i 13.30-tiden. Det var lange køer i begge retninger, meldte Vegtrafikksentralen vest.

I 15-tiden var fem biler involvert i en ulykke på E18 mellom Arendal og Grimstad. Ifølge operasjonsleder Øyvind Hægeland er to personer kjørt med ambulanse til sykehuset i Arendal. Seks av de involverte er helt uskadde.

Trafikken står stille i vestgående retning.

PÅ TAKET: To biler har vært involvert i et trafikkuhell på Tittelsnesvegen i Sveio. Den ene bilen har havnet på taket. Det er svært glatt på stedet og trafikken går sakte. Statens vegvesen råder deg til å kjøre forsiktig om du skal på vegene 2. juledag. Foto: Tor Andre Johannessen

Kolonnekjøring over Hardangervidda

På grunn av uvær er det innført kolonnekjøring på riksveg 7 over Hardangervidda for alle kjøretøy, melder Vegtrafikksentralen vest.

E39 i Viggjatunnelen i Skaun i Trøndelag er stengt, og åpner tidligst i morgen ettermiddag. Det bekrefter trafikkoperatør Andreas Johansen ved Vegtrafikksentralen i Midt-Norge til NRK. Grunnen er en trafikkulykke. Omkjøring er skiltet.

– Beregn god tid, og følg med på yr.no og NRK radio, er rådet fra trafikkoperatør Erlend Nilsen hos Vegtrafikksentralen i Midt-Norge.

I flytrafikken ser det foreløpig ut til å gå greit.

På Trondheim lufthavn Værnes ser det ut til å gå greit 2. juledag. Kun ett fly er forsinket tirsdag formiddag. Foto: Sofia Kiønig

Griser hindret juletrafikken

Men det er ikke bare oss trafikanter som er på vegene tirsdag.

Politiet i Bergen rykket ut til en rundkjøring i Vågsbotn i Åsane, der to små svarte griser lager problemer for juletrafikken på E39.

– Det er opplyst at det blir noen trafikale problemer når biler senker farten/stanser for dem.

En patrulje i området prøvde å lokalisere grisene og finne ut hvem som eier dem, skriver politiet på X. De fikk melding om de to grisene klokka 10.27.

Flere farevarsler

De neste 24 timene ventes det mye snø flere steder i landet. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for Nordfjord, Møre og Romsdal og sør i Trøndelag.

I innlandsområdene er det ventet 10 til 30 cm på 24 timer. I fjellet er det ventet mer snø. I ytre strøk kan det lokalt komme 5 til 20 cm snø på 24 timer.

Fra tirsdag kveld til onsdag formiddag er det ventet mye vind, snøbyger og kraftig snøfokk i nordlige deler av fjellet i Sør-Norge. Det melder meteorologene på X. Foto: skjermbilde/meteorologene

I Nordland kan snøbyger bli til sludd mot kvelden, og det er ventet sterk kuling på kysten. Meteorologisk institutt varsler om farevarsel for snø på gult nivå i deler av fylket.

Varselet gjelder fra klokken 19 i kveld klokken 19 onsdag.

Mindre nedbør er ventet i Troms og Finnmark, men det skal blåse også her, opplyser meteorolog Dina Stabell til NRK.

– I de områdene vi har farevarsel er der vi venter størst problemer i dag. Det blåser også i området hvor snøvarselet er ute, så der kan det kanskje bli vanskelige kjøreforhold, sier Stabell.

Følg farevarslene for ditt område på nettsiden varsom.no

Varsler svært kraftige vindkast

Det er venta lokalt svært kraftige vindkast fra øst-sørøst i deler av Rogaland og Vestland. Vindkastene er lokalt venta å ligge mellom 33 og 42 meter i sekundet.

Det er sendt ut oransje farevarsel. Uværet som er ventet å vare fra tredje til fjerde juledag, vil blant annet ramme Bergen, Voss og Stavanger, ifølge varsom.no.

Til statsforvalteren i Rogaland har en meteorolog advart om at vindretningen kan gi større konsekvenser enn stormen Pia.

– Det er viktig å være oppmerksom på at motsatt vindretning kan føre til større eller andre konsekvenser enn sist.

Det kan bli svært kraftige vindkast på 33-42 m/s fra øst-sørøst, og sterk storm i fjellet noen steder, melder meteorologene. Foto: Skjermbilde/meteorologene

Statsforvalteren i Rogaland skriver at vinden kan føre til ustabil strømforsyning, stor risiko for konsekvenser ved fly og båtreiser. Broer kan bli stengt, og trær kan falle over veibaner.

Det meldes også kraftig vind i indre Agder.