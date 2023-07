Den siktede i drapet på Magic hotel varetektsfengsles i fire uker

Det bekrefter politiadvokat Are Nygård Bergh til NRK. Den siktede blir varetektsfengslet i fire uker, med brev- og besøksforbud i hele perioden.

Tirsdag ettermiddag ble en kvinne i 30-årene funnet hard skadd på Magic Hotel i Bergen, som for tiden blir brukt som et asylmottak. Hun døde av skadene.

Mannen, som opprinnelig er fra Aserbajdsjan, er siktet for drap. Politiet mener at mannen drepte kvinnen med kniv. Mannen har et barn med den avdøde kvinnen.

De kom sammen til Norge i begynnelsen av året. Den siktede er ikke tidligere straffedømt i Norge.

– Foreløpig tar vi kjennelsen til etterretning, og vil ta en grundig vurdering om eventuell anke på et senere tidspunkt, sier forsvarer Annette Askevold til NRK.