Den omstridde «eksportkabelen» har importert straum i heile mai

– Dette får fram eit viktig poeng med alle kablane våre, nemleg at dei kan sende straum begge vegar, seier Aslak Øverås i Energi Noreg.

Av alle mellomlandsforbindingar har ingen vore meir omstridde enn den såkalla «englandskabelen», som kom i drift i oktober.

«North Sea Link», som han formelt heiter, er den lengste undersjøiske straumkabelen i verda.

I vinter melde Klassekampen at 97 prosent av kraftflyten gjennom kabelen er eksport, og i desember varsla finansminister Trygve Slagsvold Vedum at han vil «gravleggje» den planlagde kabelen mellom Noreg (Eidfjord i Hardanger) og Skottland (NorthConnect).

Bakgrunnen var høge straumprisar, låg magasinfylling og uro om norsk kraftforsyning.

I mars vekte det difor reaksjonar då straumkabelen mellom Noreg og Storbritannia for fyrste gong eksporterte på full kapasitet (1.400 MW).

– Det heng ikkje på greip at Noreg skal eksportere endå meir kraft til utlandet, sa energipolitisk talsperson i Framstegspartiet, Terje Halleland.

BRITISK SIDE: Den såkalla «englandskabelen», mellom Suldal i Rogaland og Blyth i England, kom i drift i oktober. Foto: Christer Gilje / Statnett

– Vil truleg skje oftare

No er det teikn til at meir av straumen flyt andre vegen. Kvar dag i mai har det gått meir straum til Noreg enn frå Noreg på den omstridde kabelen.

– Det viser at kabelen er ein del av forsyningstryggleiken til Noreg og at han vil bidra til at vi kan spare på vatnet i magasina i periodar, seier Robert Kippe i Norsk vindkraftforeining (Norwea).

Ved utgangen av veke 19 var fyllingsgrada i norske magasin 23,2 prosent. Det er ein god del lågare enn den «vanlege verdien» på denne tida av året, som er 37,5 prosent.

– Storbritannia satsar stort på vindkraft, så i framtida vil det truleg skje oftare at vi har veker med nettoimport av energi gjennom englandskabelen, trur Kippe.

Innan 2030 er det venta at Storbritannia vil bli nettoeksportør av straum om lag halve året (53 prosent). Det viser ein ny rapport som er omtalt i The Times.

KAN ENDRAST: I konsesjonen for englandskabelen står det at vilkåra kan endrast om «allmenne omsyn gjer dette nødvendig». Foto: Statnett

Olje- og energidepartementet svarar Ekspandér faktaboks Statssekretær Amund Vik (Ap) – Krafthandelen mellom Noreg og landa rundt oss er regulerte etter avtalar og rammeverk som skal sikre at straumen flyt dit han trengst mest. I dei periodane Noreg har høgare pris enn landa rundt oss får vi import over sambanda. Dette har vore tilfelle fleire gonger den siste tida, og har medført at vi på kabelen til England har hatt nettoimport kvar dag så langt i mai månad (til og med 18. mai). Det er som forventa at vi får ein større del av import over sambanda når vi er på slutten av vinteren og på veg inn i smeltesesongen der vassmagasina byrjar å fylle seg opp igjen. Denne tilgangen til import er ein viktig del av nytta ved utanlandssamband.

– Dette vil bli ein vanlegare situasjon

– Billig havvind i Storbritannia bidreg no til å sikre kraft til norske forbrukarar, og det er bra. Dette vil bli vanlegare, sjølv om det framleis vil vere meir vanleg med eksport den næraste tida, seier kommunikasjonsdirektør i Statnett, Henrik Glette.

Prisdifferansen mellom Sør-Noreg og England gir Statnett såkalla flaskehalsinntekter. Desse vert delte med National Grid, som er partnaren til Statnett på engelsk side.

Sigrun Gjerløw Aasland er dagleg leiar i miljøstiftinga Zero.

– Vi går mot kraftunderskot i Noreg, medan Storbritannia byggjer ut enorme mengder med havvind. Det er neppe siste gong krafta flyt i vår retning, seier ho.

Ein rapport frå Statnett viser at det norske kraftoverskotet vil vere ete opp innan 2026.

«Sidan forbruksveksten er høgast i sør, får Sør-Noreg eit kraftunderskot i 2026», heiter det i rapporten. I dag er kraftoverskotet i Noreg på rundt 15 TWh.

Onsdag melde Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia at dei vil samarbeide om å tidoble havvind-kapasiteten i Nordsjøen til minst 150 gigawatt innan 2050.

– Dersom vi skal hauste all vind i Nordsjøen, blir vi nøydde til å gjere det i fellesskap, forklarte Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

Difor går straumen frå Storbritannia til Noreg i mai Ekspandér faktaboks Marius Holm Rennesund, Thema consulting – Vi har i ein periode no hatt lågare gassprisar i UK enn i resten av Europa. Dette kjem av at det har komme mange skipslaster med flytande naturgass (LNG) til UK. UK har i tillegg relativt lite lagerkapasitet og prisen på gass i UK blir då pressa ned til lågare nivå enn i resten av Europa sidan det ikkje har vore nok overføringskapasitet til å eksportere gassen vidare til andre land på kontinentet. Dette saman med mykje vind og sol og gjer at kraftprisen i UK har vore lågare enn i Noreg og vi har fått import av kraft frå UK. Samtidig blir det jo no varmare i vêret og forbruket av kraft i Noreg går ned sidan vi bruker mykje elektrisitet til oppvarming. Dette bidreg også til at prisen i Noreg blir pressa noko ned. Vi har derfor hatt ein periode der prisen i Noreg har lege mellom nivået i UK og nivået i Tyskland og Nederland, slik at vi importerer frå UK og eksporterer til Tyskland og Nederland.

VIL TIDOBLE: Onsdag melde Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia at dei vil samarbeide om å tidoble havvind-kapasiteten i Nordsjøen. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / AFP

– Ein tilnærma rein eksportkabel

– At det unntaksvis har vore ei veke med nettoimport endrar ikkje det faktumet at vi her har å gjere med ein tilnærma rein eksportkabel, seier Terje Halleland i Frp.

Det var Tord Lien (Frp) som var olje- og energiminister då englandskabelen fekk klarsignal i 2014. Frp-leiar Sylvi Listhaug har sidan sagt at partiet ville vurdert det annleis om dei visste korleis den europeiske kraftmarknaden ville utvikle seg.

Sofie Marhaug (Raudt) i Energi- og miljøkomiteen har vore ein skarp kritikar av «englandskabelen».

Før jul fremja ho forslag om å strype straumeksporten til utlandet i periodar med lite vatn. Forslaga var oppe til votering i Stortinget i april, men vart nedstemde.

Tre veker med import endrar ikkje på det vesentlege, seier ho:

– Det kan dessverre tyde på at magasina våre er tømde gjennom heile vinteren, og at vi no er nøydde til å betale for det. Det er folk i Sør-Noreg som blir dei store taparane.