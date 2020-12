Etter ti år med planlegging og bygging ble den nye tunnelen i ene enden av Bergensbanen åpnet denne helgen.

Siden 1964 har tog gått gjennom mellom Bergen og Arna. Og kapasiteten har de siste årene vært sprengt på det ene sporet gjennom Ulriken.

Derfor brukes det nå 2 milliarder kroner på å oppgradere tunnelen fra ett til to spor. Tilsammen er prislappen på prosjektet på 4,6 milliarder kroner.

– Dette er en gledens dag, sier en fornøyd prosjektdirektør, Hans-Egil Larsen i Bane Nor.

Åpningen av den 7,8 kilometer lange tunnelen er et stort skritt på veien mot dobbeltspor på den travle strekningen mellom Arna og Bergen.

30 km/t raskere

Den enorme investeringen på Bergensbanen vil ikke gi stort utslag på reisetiden.

Tidligere kjørte togene 130 km/t gjennom tunnelen. Gjennom den nye tunnelen vil togene også kunne kjøre 30 km/t raskere enn tidligere.

– Nå kan togene kjøre i 160 km/t gjennom tunnelen, men dette gjør dessverre bare togturen rundt ti sekunder kortere.

KRYSSINGSSPORET: Her skal togene passere hverandre og kjøre mellom ny og gammel tunnel på sikt. Foto: Bane NOR

Komfort og trygghet

Men det er heller roligere turer for reisende og bedre sikkerhet som er blant de største effektene av den enorme oppgraderingen.

– Den gamle tunnelen har vært Nord-Europas mest trafikkerte enkeltspor i mange år. Kapasiteten har vært sprengt lenge, forteller Larsen.

Når oppgraderingen av Arna-stasjon og den gamle tunnelen er ferdig, vil antall avganger for reisende på strekningen dobles til fire per time. I dag kan er kapasiteten på to.

Den største forskjellen mellom den nye tunnelen og tunnelen fra 1964, er sikkerheten. Gangbane gjennom hele tunnelen i tilfelle ulykker og rømningstunnel hver halve kilometer vil gjøre den nye Ulrikstunnelen til en av Europas sikreste.

Pendlere må altså beregne like god tid til jobben, men Larsen kan garantere for at togturen blir mer behagelig.

– Tunnelen har fastspor, som betyr at jernbaneskinnene er støpt i betong. Dette gir mye mindre støy. Vi har allerede fått flere tilbakemeldinger på at det er mye stillere i toget nå.

HALVVEIS FERDIG: Første halvpart av Arna stasjon er ferdig ombygget med ny adkomst, spor og plattformer. Foto: Bane NOR

Nå starter resten av jobben

Men arbeidet er langt fra ferdig.

Selv om den nye Ulrikstunnelen nå er ferdigstilt, er det flere år før dobbeltsporet mellom Arna og Bergen vil være i full bruk.

Den gamle tunnelen blir nå midlertidig tatt ut av drift for å tømmes og oppgraderes. Ved utgangen av 2022 skal begge tunnelløpene kunne brukes, og hele prosjektet til 4,6 milliarder kroner skal være ferdig i 2024.

Dette inkluderer ny stasjon på Arna og broene i Fløen på siden av Bergen sentrum.

– Jeg vil takke alle som holder ut med oss, sier Larsen. Det er et tidkrevende prosjekt, men til slutt vil vi ha dobbel kapasitet på strekningen Arna-Bergen.