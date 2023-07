I vår ble bensintypen 95 E10 innført i Norge. Da gikk man fra opptil fem prosent bioetanol i bensinen, til en bensin med opptil ti prosent bioetanol.

Den nye standardbensinen i Norge består dermed av minst 90 prosent fossilt drivstoff, og ikke 95 prosent slik den gjorde tidligere.

Dette gjør at E10 bensinen er mer miljøvennlig. Likevel fører den ikke til mindre klimagassutslipp fra veitrafikken i Norge.

Årsaken er det såkalte omsetningskravet. Staten krever at 17 prosent av all drivstoff som blir solgt på bensinstasjoner i Norge skal være biodrivstoff.

Bensinstasjonskjedene løser dette ved å blande inn biodrivstoff i bensin og diesel.

Når det nå er mer biodrivstoff i bensin, blir det mindre i diesel, forklarer fungerende leder i transportseksjonen i Miljødirektoratet, Hanna Thorsen.

E10-bensinen er den nye standardbensinen i Norge. Foto: Hannah Bøthun / NRK

Fakta om E10 Ekspander/minimer faktaboks E10 er drivstoff med opptil 10 prosent bioetanol (biodrivstoff)

Alle biler som er fra 2011 eller nyere kan gå på E10.

E10 bør ikke brukes på påhengsmotorer og biler som er eldre enn 2001, inkludert veteranbiler.

Bileiere som er usikker på om bilen deres takler E10 bør sjekke med forhandler.

E10 er mer klimavennlig enn tradisjonell, fossil bensin. Utslipp fra biodrivstoff regnes ikke som fossilt drivstoff og bidrar ikke til klimautslipp. (Kilde NAF)

Ny bransjestandard holder ikke

Mer biodrivstoff i bensin og mindre i diesel, endrer altså ikke den totale andelen biodrivstoff i veitrafikken.

Samferdselsdepartementet forklarer det slik i en e-post til NRK;

«Økt bruk av biodrivstoff har en positiv klimaeffekt, men innføringen av E10 reduserer ikke klimagassutslippene totalt sett på grunn av omsetningskravet.»

Det er bransjen selv som har bestemt at E10-bensinen er den nye standarden i Norge.

Taxisjåfør Geir Ulsmåg i Bergen fyller tanken med ny E10-bensin. Foto: Hannah Bøthun / NRK

NAF: – Koster mer

NAF er ikke begeistret for den nye bensinen.

– Å gi et endelig svar på miljøregnskapet i dette synes vi er veldig vanskelig. Det gjør at vi synes det er vanskelig å se effekten av dette tiltaket, sier rådgiver Jan Harry Svendsen.

Han forklarer videre at den nye bensinen vil koste bilistene mer.

Årsaken er at bioetanol har lavere energiinnhold enn fossil bensin. Forbruket av drivstoff blir altså større når man tilsetter mer bioetanol.

Drivkraft Norge opplyser at man vil forbruke rundt 1,5 prosent mer drivstoff når man bruker den nye bensintypen.

Økt forbruk betyr økte kostnader.

Gjennomsnittsbilisten må betale rundt 170 kroner mer i året for E10-bensin, sammenlignet med tradisjonell bensin. Dette liker ikke NAF.

Regnestykke for prisøkning med E10 Ekspander/minimer faktaboks Gjennomsnittlig kjørelengde for en personbil er 7765 km i året, det vil si 776,5 mil. En mellomstor bensinbil bruker 0,7 liter per mil. 775,5/0,7 = 543,5 liter bensin i året. Man vil forbruke rundt 1,5 prosent mer drivstoff når man bruker E10 i stedet for E5. 543,5*1,5/100 ≈ 8 liter mer i året på bensin. Vi tar utgangspunkt i bensinprisen for mai 2023 på 21,44 kroner. 21,44*8 = 171,52 kroner mer i året når man bruker E10. Kilder: Statistisk Sentralbyrå, Statens Vegvesen og Drivkraft Norge

– Vi mener at bilistene allerede betaler mye for å rette opp for miljøbelastningen man påfører når man kjører bil, sier Jan Harry Svendsen, rådgiver i NAF.

Les også: Åtvarar båtfolk mot ny bensin

Standarden i Europa

Bensinen har i over et tiår vært drivstoffstandarden i en rekke europeiske land, deriblant våre naboland Sverige, Danmark og Finland.

For å få ned de totale klimautslippene fra veitrafikken i Norge holder det ikke med den nye bransjestandarden. Det er omsetningskravet som må endres.

Drivkraft Norge, bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi, forklarer at det er opp til omsetterne hvordan de når omsetningskravet.

– Men det kan jo selges mer enn de 17 volumprosentene, og følgelig vil det være positiv for klimagassutslippene, sier Kjartan Berland, fagsjef i Drivkraft Norge.

– Selges det mer enn disse 17 prosentene?

– Det er klart at drivstoffbransjen ønsker å være med på å bidra til å få et mest mulig klimavennlig drivstoff ut i markedet. Det er helt åpenbart at minimumskravet er 17 volumprosent, så må hver enkelt markedsaktør vurdere hvilke produktsammensetninger en totalt selger i løpet av året.

Fagsjef Kjetil Berland i Drivkraft Norge, bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi. Foto: Moment Studio

Vil ha økt omsetningskrav

I slutten av juni sendte direktoratet inn et forslag til økt omsetningskrav for biodrivstoff på høring på vegne av Klima- og miljødepartementet.

Der foreslår departementet at omsetningskravet økes fra 17 til 19 volumprosent.

Drivkraft Norge er enig i at omsetningskravet bør økes.

– Det er vi i utgangspunktet positiv til. Det viktige er å finne mekanismer og en fleksibilitet som gjør at bransjen kan få tak i de produktene som vi må ha, og klarer å forsyne det ut i det norske markedet, sier Berland.

Men hvorvidt en økning i omsetningskravet fører til en økning i antall liter biodrivstoff vil avhenge av utviklingen i salget av flytende drivstoff.

Trenden nå er at salget synker.

– Biodrivstoff er et viktig tiltak for å nå nasjonale klimamål. Samtidig er bærekraftig biodrivstoff en svært begrenset ressurs, og Miljødirektoratet anbefaler først og fremst å prioritere andre tiltak for å redusere utslipp fra transportsektoren, sier Thorsen.