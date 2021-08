Klokken 10 onsdag formiddag kaster KNM «Fridtjof Nansen» loss i Bergen og setter kurs mot Norfolk i Virginia, USA.

Fregatten skal ta del i den amerikanske hangarskipsstyrken «USS Harry S Truman Carrier Strike Group», underlagt den amerikanske marinens sjette flåte.

Her skal norske styrker trenes opp til å kunne utføre oppdrag med amerikanske styrker fra november til april neste år,

Det er mer enn 5000 om bord på hangarskipet, opplyser skipssjef Ruben Grepne-Takle til NRKs reporter på stedet.

– De vernepliktige gleder seg. Dette blir en spennende reise og ikke noe vi vanligvis gjør, så de kommer til å få en opplevelse for livet, sier han.

Dette er første gang en norsk fregatt blir fullt integrert i en hangarskipsstyrke.

Hensikten er å styrke det militære forsvarssamarbeidet mellom de to landene, skriver forsvaret i en pressemelding.

Forsikrer norsk suverenitet

Beslutningen om å sende fregatten over Atlanteren ble offentliggjort av regjeringen i mai.

Ifølge forsvaret skal foreningen av de to militærstyrkene først og fremst vise tilstedeværelse i sikkerhetspolitiske interesseområder. Flåten vil primært seile i Atlanterhavet og Middelhavet.

Skulle det bli behov, kan også flåtegruppen bidra dersom det oppstår en krisesituasjon.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen forsikrer imidlertid at norske myndigheter beholder full kontroll over hvilke oppdrag fregatten deltar i.

«Vi kan reservere oss fra deltagelse i aktiviteter som ikke er i tråd med norske interesser, og vi har om nødvendig muligheten til å ta tilbake kommandoen over fartøyet», skrev han i en pressemelding tidligere i vår.

Styrkingen av den militære alliansen mellom Norge og USA fortsetter i rekken av opptrappingen av samarbeidet med allierte militærnasjoner som England og Frankrike.

«Når vi nå skal bidra i det som for amerikanerne er et rutinemessig tokt for en av deres hangarskipsgrupper, tar vi dette samarbeidet et steg videre», skrev sjefen Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen, i en pressemelding tidligere i vår.

«I 2020 ledet Norge to av NATOs stående maritime styrker. Dette oppdraget blir nok et tydelig signal om at Norge er en aktiv bidragsyter til den euroatlantiske sikkerheten», legger han til.