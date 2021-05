Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Måkeskrik og lydar frå trafikken blandar seg med stemmene frå hovudtelefonane til Pedro Carmona-Alvarez.

Forteljinga han lyttar til tar han gjennom Bergen sentrum.

Kvar gong han går inn i eit nytt område, spelar mobilappen neste delhistorie.

– Ein kjem veldig nær forteljinga, seier han.

Silje Gripsrud og Pedro Carmona-Alvarez står ved Johanneskirken og lyttar. Historia dei lyttar til startar her. Og tek dei med vidare mot sentrum. Forteljinga sine hovudpersonar skal ta nokre øl. Gripsrud og Carmona-Alvarez føl med. Historia tek dei gjennom sentrum og ned til Nøstet. Her blandar måkeskrik seg med stemmer frå hovudtelefonane.

Turistapp blir kulturapp

Lytteframsyninga er skriven av Carmola-Alvarez sjølv, men dramatisert og lansert av Den Nationale Scene.

– Det som er fint er at det blir veldig intimt og bybiletet smeltar saman med det du høyrer, fortel programsjef i DNS, Silje Gripsrud.

Forteljinga ligg i appen Voice of Norway, ein app som vanlegvis blir brukt av reiselivsnæringa.

UT AV BOKSEN: Programsjef i DNS meiner koronapandemien har gitt høve til å tenkje nytt. Foto: Synne Sørenes / NRK

– Det er utruleg spanande å ta teateret ut i dette formatet og utforske ulike moglegheiter

Tenke ut av boksen

Koronapandemien har gått hardt utover kulturlivet.

– Det har gitt oss sjansen til å tenke nytt, fortel Gripsrud.

Det er Ingrid Handeland i Norsk publikumsutvikling einig i.

– Folk har ikkje sete med hendene i fanget og venta på betre tider. Her har mange vore kreative, over heile landet, fortel ho.

DIGITALT GIR PUBLIKUM: Ingrid Handeland seier korona har ført kulturlivet i ei meir digitalisert retning. Foto: Privat

Handeland trekk spesielt fram digitaliseringa av kulturarrangement som ei positiv side av koronapandemien og restriksjonar.

– At fleire kulturarrangement har blitt digitale, i form av streaming og opptak, har ført til eit større kulturpublikum enn før, fortel ho.

– Dei som ofte gjekk på teater før korona kan sjå det digitalt, men det kan også dei som aldri ville tatt eit steg inn i den kulturverda. Og det ser vi at fleire gjer.

Har skrive forteljinga sjølv

I alt 21 skodespelarar har gjeve liv til «Ekkoenes by», som Carmola-Alvarez har skrive sjølv.

– Det har vore veldig gøy, utruleg interessant og imponerande å sjå kva dei har fått ut av dette, fortel han.

VANDRETEATER: Føl hovudpersonane gjennom Bergen sine gater. Du trenger javascript for å se video. VANDRETEATER: Føl hovudpersonane gjennom Bergen sine gater.

Å høyre eigne karakterar bli dramatisert var nytt for den vante forfattaren, som aldri har skrive for teater før.

– Når eg skriv teksten, høyrer eg karakterane i hovudet mitt. Det har vore ganske langt frå korleis regissøren og skodespelarane har tolka dei, fortel forfattaren.

– Kva er det du ynskjer at lyttarane skal sitte igjen med?

– At dei har lagt øyra inntil nokon andre sine historier og liv. Kanskje vil det føre til at dei reflekterer over eige liv og forhold til fortid og notid, fortel han.