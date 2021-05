Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den svenske sykepleieren og jordmorstudenten Hanna Björkli er norsk statsborger og fullvaksinert i Norge. Likevel må hun nå sjekke inn på karantenehotell etter et obligatorisk studieopphold i Sverige.

Årsaken til det er at regjeringen igjen endrer reglene for karanteneplikten.

Mens flere slipper nå karantenehotell er det nye grupper som kan bli rammet.

En av dem er jordmorstudenten Hanna.

Tidligere i vår har Björkli sluppet karantenehotell fordi turene over grensen har blitt ansett som nødvendige reiser.

Ordningen med karantenehotell er omdiskutert og har skapt mye debatt. Det er noe av bakgrunnen for at regjeringen nå endrer reglene.

Torsdag ble det også klart at studenter nå slipper å betale for oppholdet, men det hjelper ikke Björkli.

Må på obligatorisk fysisk kurs

Fra 27. mai oppheves nemlig skillet mellom nødvendige og unødvendige utenlandsreiser. Nå er det kun smittetrykket i det enkelte landet som er avgjørende.

Dersom over 150 personer per 100. 000 innbyggere har testet positivt for covid-19 de siste 14 dagene, må man fremover på karantenehotell. Det betyr minimum tre dager uansett reisens formål.

Det rammer Björkli, ettersom Sverige er et av landene i Europa som har høyest smittetrykk.

KRITISK UNDERVISNING: Dersom ikke Hanna Björkli får tatt kurset i Sverige, må hun vente et helt år til hun kan ta det på nytt neste år. Foto: PRIVAT

Hun skal ta et kurs i akutte situasjoner som kan oppstå under en fødsel. Skolen hun går på, Mälardalens Högskola i Västerås i Sverige, har fått spesialtillatelse til å holde akkurat dette kurset fysisk under pandemien.

Årsaken er at den praktiske kunnskapen er avgjørende før studentene skal ut i praksis til høsten. Hvis ikke hun tar dette kurset, må hun vente i et helt år før hun kan ta det igjen.

– Derfor må jeg dra, og jeg har vakter på Diakonhjemmet sykehus syv dager etter kurset – det går ikke opp, sier Björkli.

Hun mener regjeringen opptrer uforsvarlig mot norsk helsepersonell.

NRK har sett dokumentasjon på at Hanna Björkli er fullvaksinert.

HOTELL PÅ TVANG: Mange innreisende til Norge har reagert på at de må på karantenehotell når de kommer til landet. Her fra en matsal på et av landets karantenehotell. Foto: Lena Henriksson

– Jordmormangel i Norge

Jordmorforbundet vet ikke hvor mange studenter som kan havne i Björklis situasjon, men mener den er kritisk.

– Dette er svært uheldig og må rettes opp i. Mangelen på jordmødre i Norge er veldokumentert. Per nå mangler vi 250 jordmødre på norske sykehus og 1000 i kommunene. Derfor er det veldig viktig at kommende jordmødre får ferdigstilt studiene sine, sier nestleder Kristin Holanger.

VIL FJERNE KRAV: Statssekretær Lars Jacob Hiim ønsker å fjerne kravet om karantenehotell for fullvaksinerte, så snart regjeringen får et godt nok system til å takle det. Foto: Torbjørn Tandberg

Folkehelseinstituttet har helt siden begynnelsen av mai anbefalt regjeringen om å ta bort kravet om karantenehotell for fullvaksinerte.

Men det har ennå ikke skjedd.

Innrømmer at det slår feil ut

– Hvorfor ikke?

– Jeg er helt enig at dette kravet bør fjernes. Vi gjør det så snart vi har et godt verifiserbart system på plass. Dette er viktig blant annet for å unngå forfalskninger. Det er for tidlig å si akkurat når vi kan konkludere med at vi har en tilstrekkelig sikker og verifiserbar løsning, skriver statssekretær Lars Jacob Hiim i en e-post.



– Hvorfor må fullvaksinert norsk helsepersonell fremdeles på karantenehotell?

– Av samme grunn som at all andre som er vaksinert i Norge må på karantenehotell. Dette er noe vi jobber med og som er høyt prioritert, svarer statssekretæren.

– Jeg forstår det ikke

Han sier regjeringen har forståelse for at karantenehotell oppfattes som krevende. Han vektlegger at virkemiddelet har vist seg effektivt for å hindre importsmitte.

Det hjelper likevel ikke Hanna Björkli, som må til Sverige før regjeringen rekker å endre reglene.

– Men at ikke norsk helsepersonell som er fullvaksinert i Norge, får slippe karantenehotell etter nødvendige reiser – det forstår jeg ikke, sier hun til NRK.

