Den dømte vaktsjefen på «Helge Ingstad» vurderer anke

– Han mener at lagmannsretten har lagt for liten vekt på de bankenforliggende årsakene til hendelsen, og mener det er uriktig at han da skal dømmes, sier vaktsjefens forsvarer Christian Lundin.

– På hvilket punkt mener dere at Gulating lagmannsretten vurderer bevisbildet feil?

– Det handler om at han gjorde så godt han kunne. Da blir det ikke riktig å straffes for det. Man bør heller lære av feil.

– Hvordan jobber dere videre?

– Vi vil nå gå grundig gjennom dommen og analysere om det er grunnlag for å anke dommen. Det er først og fremst lovanvendelsen vi da vil se på.

– Er det sannsynlig at dere anker?

– Det skal ikke jeg forskuttere. Han er langt nede, og svært preget over resultatet.