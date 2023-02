Demonstrerte ved Den blå steinen

Nær 300 demonstranter samlet seg tirsdag ved Den blå steinen i Bergen for støttemarkering for Fosen. I Oslo har aktivister stengt ned departementer i Regjeringskvartalet i to døgn i protest mot utbyggingen av vindturbinene på Fosenhalvøya som Høyesterett har erklært lovstridig.