Demonstrerer ved Equinor i Bergen

Demonstranter sperret like før klokken 08.00 veien ved Equinor sitt bygg på Sandsli i Bergen. Demonstrantene krever at Equinor må trekke seg ut av israelsk oljevirksomhet, som de hevder legitimerer folkrettsbrudd.Aksjonen fører til problemer for trafikken i området. Politiet er på stedet og er i dialog med demonstrantene.