Demonstrasjon for og mot Bybanen langs Bryggen

– Bygg den banen! ropar fleire hundre demonstrantar som i dag klokka 17.30 har samla seg i Bergen sentrum for å kreve at Bybanen blir bygd til Åsane via Bryggen, slik bystyret vedtok i mai.

Organisasjonen Bergens Mødre står bak demonstrasjonen. Dei gjekk i tog til rådhuset for symbolsk å spikre reguleringsplanen for Bybanen på rådhusdøra.

Eit trettitals motdemonstrantar har mobilisert mot å bygge bybane langs Bryggen.