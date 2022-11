Dei som byggjer straumnett har fått mindre å gjere

Gisle Ledel Johannessen, Equinor

– Konsesjonsprosessar knytt til bygging av nye kraftleidningar og det å ta i bruk nytt areal på vegner av storsamfunnet er både tidkrevjande og omfattande. Det er derfor viktig at alle ramma partar og interesser blir involverte og høyrde ut. Vi synest det er eit positivt signal at både Strømnettsutvalget og ministeren tek til orde for å forenkle saksbehandling og dermed redusere leietider – utan at det skal gå på akkord med kvalitet og involvering.

Rune Indrøy, konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnskontakt i Eviny

– Vi støttar tanken om «fast track» for å få fart på nettutbygging. Dagens konsesjonsbehandling tek unødvendig mykje tid, og vi trur at mykje kan oppnåast ved å auke saksbehandlingskapasitet i NVE, opne for at delar av konsesjonsprosess kan gjerast i parallelle prosessar framfor dei tidkrevjande stega for steg prosessane som er praksis no. Vi meiner også at nettselskapa må få ei meir proaktiv rolle slik at dei kan leggje til rette for ny industriaktivitet i forkant. Problemet er at leigetida for nettutbygging er mykje lengre enn tida det tek å byggje ut ny industri, og vi står i fare for å gå glipp av verdiskaping og arbeidsplassar.

Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør Nett, Statnett

– Statnett har omfattande utbyggingsplanar i åra som kjem. Vi ser at det er eit stort behov for nettutbygging til omfattande planar for elektrifisering og næringsutvikling. Tempoet i nettutbygginga saman med tilgang på meir fornybar kraft, vil vere sentralt for å få på plass meir industri dei kommande åra. Raskare konsesjonsprosessar som samtidig varetek ein god dialog med ramma partar, vil vere ein føresetnad for oss for å leggje til rette for det grøne taktskiftet.

Kristin H. Lind, direktør i Energi Noreg

– Energi Noreg har tidlegare spelt inn behovet for ein «fast-track» når det gjeld utbygging og forsterkning av straumnettet. Vi er derfor svært positive til bestillinga til statsråden til NVE. Vi har allereie foreslått fleire tiltak som vil kutte ned på tida brukt på saksbehandling, og dermed gi meir nett på kortare tid enn i dag.

Helge André Njåstad, Frp

– Fast track er vel og bra. Vi bruker alt for lang tid på saksbehandling i Noreg. Dette er spesielt viktig for nyetableringar i distrikt o.l. Når det er sagt meiner eg vi bør vere ærlege på at det ikkje nødvendigvis vil vere nok tilgjengeleg kraft for alle moglege prosjekt i åra som kjem. Vi bør prioritere å gi kraft til verdiskapande industri framfor å sløse på særs energikrevjande tiltak som eks elektrifisering av sokkelen med straum frå land, som i dei næraste åra vil tappe ytterlegare 10–15 TWh med kraft.

Tor Andre Ljosland (KrF), Leier hovudutval for næring i Vestland fylke

– Det er eit paradoks at avgjerdstida tek lenger tid enn byggjetida. Derfor har vi lenge ivra for raskare behandling av saker, så dette er heilt i tråd med det vi har ønskt.

Sofie Marhaug, Raudt

– Det som er vel så viktig som hurtigbehandling er strengare politisk prioritering. Vi bør ikkje seie ja til datasenter som produserer krypto. Så er det nok rom for hastigare behandling, men eg vil åtvare mot å hastebehandle kontroversielle utbyggingar som møter stor folkeleg motstand.

Frode Alfheim, forbundsleiar for Industri Energi

– Det er meiningslaust at alle utbyggingar av nett skal hamne i same stabel. Tempoet må opp og då er ei eller anna form for hurtigspor på sin plass.