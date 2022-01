Dei norske vassmagasina er halvtomme

Marius Holm Rennesund, Thema

– Magasinfyllingen denne uken viser en nedgang på 1,6% for Norge som helhet. Dette er noe mindre enn det som er normalt for årstiden. Hovedgrunnen til dette er at vi for tiden har høyere temperaturer enn normalt, noe som gir mindre forbruk, samtidig som det har kommet en del nedbør. Vi ser imidlertid at endringen er ujevnt fordelt. I Nord- og Midt-Norge der vi allerede har god magasinfylling, har godt med nedbør gjort at magasinnivåene er nesten undret, mens de synker mer i Sør-Norge. Vi ser nå også at værmeldingen viser at vi kan få noe kaldere vær enn normalt i begynnelsen av neste uke før været igjen slår over til å bli mildere utover uke. Denne milde værtypen kombinert med at vi ser ut til å få mer nedbør enn normalt de kommende 10 dagene har ført til at prisen for kraft levert i februar har falt.

Anders Lie Brenna, Europower

– Det er fortsatt lite vann i vannmagasinene på landsbasis, men det er et godt stykke ned til rekordlave nivåer. Det betyr at vi fortsatt har nok å gå på. Det mest interessante er nok hvor lite vi har i magasinene på vestlandet. Der er fyllingsgraden nede i 49,8 prosent, og det er bare fire prosentpoeng over rekordlavt nivå for denne tiden av året. Likevel er det sannsynligvis nok til å komme greit gjennom vinteren. Statnett anser kraftsituasjonen som god, og det ser også ut til at Europa har nok gass til vintermånedene selv om de er på rekordlave nivåer.

Vi ligger derfor godt an med tanke på en forsyningskrise, men det er nok en mager trøst når strømprisene uansett er skyhøye. Det er vanskelig å spå om fremtiden, men det er ingen grunn til å tro at det blir bedre priser i strømmarkedet med det første.

Det mest interessante nå er kanskje hva som skjer etter vinteren. For her kan været fremover få mye å si for hvor mye vannmagasinene får i tilsig, samt hvor raskt de fylles opp igjen. Det samme gjelder for Europas gasslagre og leveransene fra Russland. Hvis både vannmagasinene og gasslagrene forblir lave over tid, kan det bli høye strømpriser i uoverskuelig fremtid. I så fall kan denne vinteren bare bli den første av flere med høye strømpriser.