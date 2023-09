Defence for Children International-Palestine får Raftoprisen

Raftoprisen 2023 tildeles Defence for Children International-Palestine (DCIP). Organisasjonen får prisen for deres langvarige arbeid for å forsvare og fremme rettighetene til barn som lever i okkuperte palestinske områder.

Det er Raftostiftelsen som står bak tildelingen av Thorolf Raftos Minnepris, eller Raftoprisen som den som oftest kalles. Den deles ut i november i Bergen, og deles hvert år ut til personer eller organisasjoner som arbeider for å fremme menneskerettighetene.

I prisbegrunnelsen står det blant annet at DCIP har dokumentert alvorlige menneskerettighetsbrudd mot barn i over 30 år. De skaper og iverksetter løsninger for å få slutt på vold mot palestinske barn, kjemper for barnevennlige retningslinjer og praksiser, og gir rettshjelp til barn med akutt behov.

Prismottakere mottar et diplom og en sjekk på 20.000 amerikanske dollar, som tilsvarer omtrent 216.552 norske kroner.

Raftoprisen har blitt utdelt siden 1987, og det finnes ingen geografiske eller saksmessige begrensninger for hvem som kan bli tildelt prisen.