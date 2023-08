DAT startar flyrute mellom Stord og Oslo

Frå og med 1. september startar Danish Air Transport flyrute på strekninga Stord - Oslo, skriv selskapet i ei pressemelding. Ruta vart innstilt 1. juni juni då kontrakta med Sunnhordland lufthamn vart avslutta.

Lufthamnsjef Jan Morten Myklebust på Stord lufthan seier han er er svært nøgd med at ein no har fått ein avtale med DAT med eit vedr. eit redusert ruteprogram fram til oppstarten av den statlege FOT-ruta i april 2024.

– For lufthamnselskapet er det også viktig at dei tilsette kan haldast i arbeid og at selskapet ikkje mistar viktig kompetanse, seier Myklebust.