Dårlegast til å få ut resultat av kliniske studiar

Nesten 12.000 pasientar har delteke i kliniske studiar der resultatet aldri har vorte publisert, viser ei ny undersøking frå stiftinga Dam. Stiftinga har gått gjennom alle kliniske studiar som vart fullførte i Norden i åra frå 2016 til 2019. Rapporten viser at 29 prosent av alle dei norske studiane har aldri publisert noka form for resultat, skriv Khrono.

– Det er eit svik mot pasientane, og dei bryt lova, seier Jan-Ole Hesselberg, som er programsjef i Stiftelsen Dam og ein av 39 forskarar som har bidrege i arbeidet med rapporten.

Han viser til at det er eit krav, gjennom ei EU-forordning, at alle resultat skal publiserast seinast tolv månader etter at studiane er ferdige.

Universitetet i Oslo er best i Noreg til å publisere resultata. Dei publiserte 91 prosent av studiane.

Haukeland universitetssjukehus, som kom dårlegast ut, publiserte berre halvparten av studiane.

– Vi tek denne artikkelen til etterretning og vil gå nærare inn i materialet som artikkelen viser til, for å undersøkje korleis vi kan bli betre til å publisere resultata. Viss vi ligg på botn i Norden, kan vi berre bli betre, skriv fagdirektør Marta Ebbing ved forskings- og utviklingsavdelinga ved Haukeland i ein skriftleg kommentar.

Khrono har bede om ein kommentar frå politisk leiing i Helse- og omsorgsdepartementet, men det har førebels ikkje komme med eit svar. (NPK)