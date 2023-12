Dårleg vêr på fleire fjellovergangar

Riksveg 7 over Hardangervidda er stengd for køyretøy under 7,5 tonn. Køyretøy over 7,5 tonn må belage seg på kolonnekøyring.

Fv53 Tyin – Årdal er stengd på grunn av uvêr.

Det er kolonnekøyring for alle køyretøy på E134 over Haukelifjell.

Fv 50 Aurland – Hol er det meldt uvêr med sterk vind. Her er det fare for kolonnekøyring på kort varsel.